VIDEO Rebić zabija, pogledajte što radi klupa Hajduka, svi su uočili jedan detalj

U 8. kolu HNL-a Hajduk je na Poljudu pobijedio Lokomotivu 2:0, prekinuvši niz od tri prvenstvene utakmice bez pobjede. Utakmicu je obilježila bizarna situacija kod prvog pogotka koja je izazvala nevjericu čak i u redovima domaćina. Igrala se 18. minuta kada je Ante Rebić postigao svoj prvijenac u dresu Hajduka nakon asistencije Marka Livaje. Odmah nakon gola pojavila se sumnja da se asistent Livaja nalazio u zaleđu, zbog čega se uključila VAR soba. Uslijedile su minute napetog iščekivanja, a kamere su zabilježile neobičnu scenu na klupi Hajduka. Sam strijelac Rebić okrenuo se prema stožeru, tražeći pogledom potvrdu regularnosti, no naišao je na jednaku dozu neizvjesnosti.

Reakcija trenera Gonzala Garcije postala je viralna. Gledajući snimku na tabletu, gestikulirao je da je situacija "li-la" te je na koncu mahnuo rukom s izrazom lica koji je odavao dojam da se već pomirio s poništenjem pogotka. Činilo se kao da ni on, baš kao ni ostatak klupe, ne vjeruje da će gol biti priznat, što je bila rijetko viđena demonstracija nesigurnosti. SITUACIJU POGLEDAJTE OVDJE.

Dodatnu pomutnju unio je i TV prijenos, u kojem su, umjesto sporne pozicije Livaje, prikazane linije zaleđa povučene za Rebića, koji očito nije bio u nedozvoljenoj poziciji. Ipak, nakon nekoliko minuta, VAR je potvrdio regularnost gola na veliko olakšanje stadiona. Pobjedu je kasnije potvrdio Anthony Kalik za konačnih 2:0, a kako bi se situacija razjasnila, iz HNS-a se očekuje objava snimke iz VAR sobe.