Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 55
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
VIDEO: NESVAKIDAŠNJA REAKCIJA

VIDEO Rebić zabija, pogledajte što radi klupa Hajduka, svi su uočili jedan detalj

Foto: Ivana ivanovic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
vecernji.hr
28.09.2025.
u 11:25

Hajduk je svladao Lokomotivu 2:0, a prvi pogodak Ante Rebića obilježila je nesvakidašnja scena. Dok se čekala odluka VAR-a, čak ni na klupi splitskog kluba, uključujući trenera Garciju, nisu bili sigurni je li pogodak regularan

U 8. kolu HNL-a Hajduk je na Poljudu pobijedio Lokomotivu 2:0, prekinuvši niz od tri prvenstvene utakmice bez pobjede. Utakmicu je obilježila bizarna situacija kod prvog pogotka koja je izazvala nevjericu čak i u redovima domaćina. Igrala se 18. minuta kada je Ante Rebić postigao svoj prvijenac u dresu Hajduka nakon asistencije Marka Livaje. Odmah nakon gola pojavila se sumnja da se asistent Livaja nalazio u zaleđu, zbog čega se uključila VAR soba. Uslijedile su minute napetog iščekivanja, a kamere su zabilježile neobičnu scenu na klupi Hajduka. Sam strijelac Rebić okrenuo se prema stožeru, tražeći pogledom potvrdu regularnosti, no naišao je na jednaku dozu neizvjesnosti.

Reakcija trenera Gonzala Garcije postala je viralna. Gledajući snimku na tabletu, gestikulirao je da je situacija "li-la" te je na koncu mahnuo rukom s izrazom lica koji je odavao dojam da se već pomirio s poništenjem pogotka. Činilo se kao da ni on, baš kao ni ostatak klupe, ne vjeruje da će gol biti priznat, što je bila rijetko viđena demonstracija nesigurnosti. SITUACIJU POGLEDAJTE OVDJE.

Dodatnu pomutnju unio je i TV prijenos, u kojem su, umjesto sporne pozicije Livaje, prikazane linije zaleđa povučene za Rebića, koji očito nije bio u nedozvoljenoj poziciji. Ipak, nakon nekoliko minuta, VAR je potvrdio regularnost gola na veliko olakšanje stadiona. Pobjedu je kasnije potvrdio Anthony Kalik za konačnih 2:0, a kako bi se situacija razjasnila, iz HNS-a se očekuje objava snimke iz VAR sobe.
Ključne riječi
HNL Ante Rebić Lokomotiva Hajduk

Komentara 2

Pogledaj Sve
JU
Južina
11:58 28.09.2025.

i sta sad opet tri nezaslužena boda suci i VAR donili hajduku?

TO
TomoVinkovićbeatsIMT
11:48 28.09.2025.

Očekujem priopćenje Hajduka gdje navode sve situacije u kojima su bili oštećeni u ovoj utakmici. Mali klubovi neka šute i trpe

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još