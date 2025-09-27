VAR soba gledala krivu snimku kod gola Rebića?! Je li Lokomotiva oštećena na Poljudu?

Hajduk je protiv Lokomotive tražio prekid niza od tri utakmice bez pobjede, a ključni trenutak prvog poluvremena dogodio se u 18. minuti, kada je Marko Livaja sjajno prošao po desnoj strani i uputio precizan ubačaj Anti Rebiću, koji je postigao svoj prvijenac u petom nastupu za splitski klub ove sezone. Rebiću je to bio prvi gol nakon nedavne asistencije u Kupu, dok je Livaji to bila druga asistencija sezone, što je izazvalo erupciju oduševljenja na Poljudu.

Slavlje je, međutim, prekinuo signal iz VAR sobe. Sudac Patrik Pavlešić zaustavio je igru, a provjera je potrajala nekoliko napetih minuta. Nakon gotovo dvije minute, iz VAR sobe je stigla potvrda – gol je priznat i Hajduk je nastavio s vodstvom. Iako se činilo da je time svaka sumnja otklonjena, ono što je uslijedilo pokrenulo je lavinu pitanja o ispravnosti odluke i provedenoj proceduri.

SITUACIJU POGLEDAJTE OVDJE

Ubrzo je u javnost procurila snimka koja je otkrila što se događalo. Sporni trenutak koji je VAR trebao provjeriti bio je sam početak akcije, odnosno dodavanje Rokasa Pukštasa prema Marku Livaji. Postojala je ozbiljna sumnja da se Livaja u trenutku primanja lopte nalazio u zaleđu, što bi automatski poništilo Rebićev pogodak. Ta je situacija zahtijevala detaljnu analizu i povlačenje linija kako bi se utvrdila regularnost.

Ipak, objavljena snimka u prijenosu s povučenim linijama otkrila je šokantan propust. Umjesto potencijalnog zaleđa Livaje, VAR soba je provjeravala je li Rebić bio u zaleđu prilikom ubačaja, situacija koja nikad nije bila sporna. Gledatelji tako nisu dobili odgovor na ključno pitanje...