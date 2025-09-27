UŽIVO Hajduk se mora vaditi na Zagrepčanima, Livaja i Rebić opet zajedno od prve minute

HAJDUK: Ivušić; Raci, Šarlija, Gonzalez - Karačić, Pajaziti, Gullamon, Pukštas, Almena - Rebić, Livaja
LOKOMOTIVA: Posavec; Diop, Kolinger, Vešović - Bošković, Katić, Dajčer, Pajač, Vasilj - Krivak, Stojaković
Evo kako trenutno stoje stvari na ljestvici našeg nogometnog prvenstva.
Lijepi vam pozdrav, poštovani čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je dvoboj 8. kola HNL-a u kojem se na Poljudu sastaju Hajduk i Lokomotiva. Splićani se nakon poraza od Dinama moraju vaditi na drugom zagrebačkom protivniku, a hoće li im to poći za rukom, saznat ćemo u nastavku.
Komentara 1
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
Cirkulira novi soj Covida, europska zemlja izdala preporuke: Ima jedan vrlo karakterističan simptom
Poljska izdala dramatično upozorenje: 'Odmah napustite Bjelorusiju. Evakuacija neće biti moguća'
Ovo je postala pošast diljem Europe: Nikad nemojte zaključavati automobil s ove udaljenosti
Dinamova ikona izgubila je stan, kupala se na Bundeku: 'Kako sam živio, to je uvreda za klošara'
Želite prijaviti greške?
Ozbiljna eskalacija, europski saveznici poručili Rusima da je NATO spreman rušiti ruske avione, ovi odgovorili: 'To bi bio rat'
MOL-ovi prigovori Janafovu transportu nafte taktika za spuštanje cijene
Zbog čega se Putin odlučio za 'velikodušnu' ponudu Trumpu? Iznenadio čak i pojedine promatrače u Rusiji
Još iz kategorije
Ovo je potencijalni sastav Hajduka za Lokomotivu: Livaja i Rebić opet zajedno od početka?
– Bamba je ozlijeđen. Šego je isto imao neke probleme, ali trebao bi biti spreman. Durdov je imao neke probleme sa zglobom, vidjet ćemo hoće li se oporaviti - rekao je trener Hajduka na najavnoj konferenciji za tisak
Što se događa s prvacima? Jasno je gdje je problem, ali samo ga jedan čovjek može riješiti
Rijeka je zaglavila u nekakvom vakuumu između (sve tiših!) priča o prodaji kluba, igračima koji su vjerojatno zapeli negdje u oblacima neostvarenih transfera
Evo gdje večeras možete pogledati Hajduk i Rijeku, jednu utakmicu prenosit će dva kanala
Nakon niza razočaravajućih rezultata, dva najveća kluba s Jadrana, Hajduk i Rijeka, danas na svojim travnjacima traže povratak na pobjedničke staze
Omiljeni igrač Dinama i Hajduka: Reći ću vam tko je ključni igrač plavih, zaslužuje poziv u vatrene
- Dinamo je u prednosti jer ima širinu. Hajduk to nema. Dinamo ima privilegij da si može priuštiti puno više igrača. U toj borbi za naslov prvaka, Hajdukova će prednost biti činjenica što ne igraju u Europi. Vjerujem da će Hajduk igrati dobro. Imaju trenera koji je pokazao da zna napraviti igru. Drugo je pitanje hoće li mu u Splitu dati vremena.
VIDEO Vukovarci šokirali Varaždin na početku pa izgubili, potpuni preokret do kraja utakmice
Šokantno je utakmica počela za domaćina. Već u drugoj minuti Puljić je rasparao domaću mrežu i Vukovar 1991 se odmah našao u prednosti. Samo tri minute kasnije Varaždin je imao idealnu šansu za izjednačenje. Tavares je probio stranu, odigrao povratnu za Latkovića koji nije pogodio. Dvoboj je nastavljen u ritmu gdje je Varaždin bio nešto bolji i domaći sastav je do kraja poluvremena uspio okrenuti rezultat na svoju stranu.
Trener Hajduka komentirao formu Livaje: 'Zašto me to stalno pitate?'
- Stalno postavljate to pitanje i ja ponavljam da volim Livaju. Nadam se da će nastaviti igrati i zabijati.
Dinamo odbio sudjelovati na skupštini, a Svetina gubi podršku!
Svetina do 51. potpisa nije mogao doći, a onda su se javile sve spomenute nepravilnosti. Više izvora smatra kako je Svetina požurio izbore kako Dinamo, koji se bavio vlastitim izborima, ne bi imao vremena ni opciju kandidirati nekog iz svojih redova. Kako god, do ponedjeljka nas očekuje još puno uzbuđenja u vezi izbora ZNS-a.
VIDEO Torcida napravila 'nezapamćeni skandal', zapalila jugoslavensku zastavu uz povike 'Hrvatska, Hrvatska'
Iako je Jugoslavija 1990. godine još davala znakove života, jasno je bilo svima da je osuđena na propast. Tu povijesnu presudu potpisali su i prvi počeli provoditi – navijači.
Legendarni hajdukovac od potpredsjednika Srbije u Beogradu naručio dalmatinsku pjesmu, a evo što je dobio
– Kažem mu ja u jednom momentu: „Daj, Ivice, neku dalmatinsku“, i on krene talijansku kanconu. Bio je jako ljubazan. Ostali smo dugo ondje, sve je bilo divno, a iznenadilo me je jer su me ljudi prepoznali, a prošlo je mnogo vremena od igračke karijere – rekao je Šurjak.
Lokomotiva treba pobjediti i zasjesti na drugo mjesto tablice. Onda smo tu negdje gdje poredak i vrijednosti klubova odgovaraju stvarnom stanju.