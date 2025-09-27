UŽIVO Hajduk se mora vaditi na Zagrepčanima, Livaja i Rebić opet zajedno od prve minute

BIVŠI VATRENI ZA VL

Omiljeni igrač Dinama i Hajduka: Reći ću vam tko je ključni igrač plavih, zaslužuje poziv u vatrene

- Dinamo je u prednosti jer ima širinu. Hajduk to nema. Dinamo ima privilegij da si može priuštiti puno više igrača. U toj borbi za naslov prvaka, Hajdukova će prednost biti činjenica što ne igraju u Europi. Vjerujem da će Hajduk igrati dobro. Imaju trenera koji je pokazao da zna napraviti igru. Drugo je pitanje hoće li mu u Splitu dati vremena.