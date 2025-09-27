Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
VL
Autor
vecernji.hr
OD 18.45

UŽIVO Hajduk se mora vaditi na Zagrepčanima, Livaja i Rebić opet zajedno od prve minute

Koprivnica: Koprivnica i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
27.09.2025. u 17:29
Utakmicu 8. kola HNL-a između Hajduka i Lokomotive pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
HAJDUK
-
LOKOMOTIVA
HNL - 7. kolo, 18.45, Poljud, Split
SASTAVI

HAJDUK: Ivušić; Raci, Šarlija, Gonzalez - Karačić, Pajaziti, Gullamon, Pukštas, Almena - Rebić, Livaja

LOKOMOTIVA: Posavec; Diop, Kolinger, Vešović - Bošković, Katić, Dajčer, Pajač, Vasilj - Krivak, Stojaković

LJESTVICA

Evo kako trenutno stoje stvari na ljestvici našeg nogometnog prvenstva.
 

Tablice omogućuje Sofascore
POČETAK

Lijepi vam pozdrav, poštovani čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je dvoboj 8. kola HNL-a u kojem se na Poljudu sastaju Hajduk i Lokomotiva. Splićani se nakon poraza od Dinama moraju vaditi na drugom zagrebačkom protivniku, a hoće li im to poći za rukom, saznat ćemo u nastavku.

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar antikomunist1
antikomunist1
17:36 27.09.2025.

Lokomotiva treba pobjediti i zasjesti na drugo mjesto tablice. Onda smo tu negdje gdje poredak i vrijednosti klubova odgovaraju stvarnom stanju.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Osijek: Na suđenju Mamićima svjedočili Ivan Bošnjak, Dino Drpić i Tomislav Svetina
Premium sadržaj
BIVŠI VATRENI ZA VL

Omiljeni igrač Dinama i Hajduka: Reći ću vam tko je ključni igrač plavih, zaslužuje poziv u vatrene

- Dinamo je u prednosti jer ima širinu. Hajduk to nema. Dinamo ima privilegij da si može priuštiti puno više igrača. U toj borbi za naslov prvaka, Hajdukova će prednost biti činjenica što ne igraju u Europi. Vjerujem da će Hajduk igrati dobro. Imaju trenera koji je pokazao da zna napraviti igru. Drugo je pitanje hoće li mu u Splitu dati vremena.

Varaždin: SuperSport HNL, 8. kolo, NK Varaždin - HNK Vukovar 1991
Video sadržaj
8. KOLO HNL-A

VIDEO Vukovarci šokirali Varaždin na početku pa izgubili, potpuni preokret do kraja utakmice

Šokantno je utakmica počela za domaćina. Već u drugoj minuti Puljić je rasparao domaću mrežu i Vukovar 1991 se odmah našao u prednosti. Samo tri minute kasnije Varaždin je imao idealnu šansu za izjednačenje. Tavares je probio stranu, odigrao povratnu za Latkovića koji nije pogodio. Dvoboj je nastavljen u ritmu gdje je Varaždin bio nešto bolji i domaći sastav je do kraja poluvremena uspio okrenuti rezultat na svoju stranu.

Učitaj još