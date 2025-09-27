Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
NAVIJAČI SU ZABRINUTI

Stigla prva prognoza oko ozljede Marka Livaje, moguć i duži izostanak, evo što se dogodilo

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
27.09.2025.
u 20:50

Kapetan Hajduka Marko Livaja ozlijedio se tijekom pobjede protiv Lokomotive na Poljudu. Iako se težina ozljede još utvrđuje, prve neslužbene informacije govore o rupturi zadnje lože, što bi moglo značiti i višemjesečni izostanak ključnog igrača Bijelih

U utakmici u kojoj je Hajduk tražio prekid crnog niza od tri utakmice bez pobjede i na kraju slavio protiv Lokomotive s 2:0, dogodio se trenutak koji je zasjenio tri boda i zabrinuo sve navijače splitskog kluba. Krajem prvog poluvremena, najbolji igrač i kapetan momčadi, Marko Livaja, uhvatio se za zadnju ložu i počeo šepati. Iako je stisnuo zube i uspio odigrati do kraja poluvremena, bilo je očito da trpi bolove. Prema prvim informacijama, ozljedu je zadobio nakon jednog duela s igračem Lokomotive Denisom Kolingerom. Prije toga, Livaja je još jednom pokazao svoju klasu kada je u 18. minuti sjajno asistirao Anti Rebiću za njegov prvijenac u dresu Hajduka, iako je i taj trenutak obilježila pomalo bizarna i duga provjera VAR-a.

Na početku drugog poluvremena strahovi navijača su se obistinili. Marko Livaja nije izašao na travnjak, već je ostao u svlačionici, a umjesto njega u igru je ušao Filip Krovinović. Nedugo zatim, kamere su uhvatile kapetana bijelih na klupi za pričuvne igrače sa zamotanom nogom, što je bio jasan znak da se ne radi o bezazlenoj ozljedi. Iako je momčad u nastavku potvrdila pobjedu golom Anthonyja Kalika, misli svih bile su usmjerene na stanje ključnog čovjeka Hajduka, čiji bi izostanak mogao imati nesagledive posljedice za ambicije kluba u nastavku sezone HNL-a.

Ma nema mu ravnog! Luka Modrić je kralj San Sira, dresovi s njegovim prezimenom lete s polica

Iako će se točna dijagnoza znati tek nakon detaljnih liječničkih pregleda koji će biti obavljeni tijekom dana i sutra, prve neslužbene prognoze nimalo nisu optimistične. Kako se doznaje, sumnja se na rupturu mišića zadnje lože. Ova vrsta ozljede može varirati od blage do izuzetno teške, a o stupnju oštećenja ovisit će i duljina oporavka, koja može biti od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci. Uprava i stručni stožer Hajduka mogu se samo nadati da se radi o najblažem obliku, no neizvjesnost će potrajati dok ne stignu službeni rezultati magnetske rezonancije.

U medicinskoj praksi, kod rupture zadnje lože moguća su tri scenarija. Blaga ruptura, odnosno prvi stupanj, podrazumijeva istegnuće i pucanje malog broja mišićnih vlakana, a oporavak obično traje od jednog do tri tjedna. Umjerena ruptura drugog stupnja znači pucanje većeg broja vlakana, ali bez potpunog prekida mišića, što zahtijeva pauzu od četiri do osam tjedana uz intenzivnu fizikalnu terapiju. Najgori, treći scenarij, jest potpuna ruptura mišića ili tetive, koja najčešće znači oporavak od tri do šest mjeseci, a ponekad zahtijeva i operativno liječenje. Za usporedbu, Hajdukov stoper Zvonimir Šarlija ove je sezone zbog rupture duge jedan centimetar izbivao tri tjedna. Ako je kod Livaje riječ o blažoj varijanti, vjerojatno će propustiti samo gostovanje u Vukovaru, no svaki teži stupanj ozljede značio bi ogroman udarac za Hajduk.
Ključne riječi
Hajduk HNL Marko Livaja

Komentara 4

Pogledaj Sve
ZR
Ze Roberto u
21:02 27.09.2025.

A jojjj....sad neće moći igrati za reprezentaciju Republike Hrvatske ... A Rebić ...jel spreman!!! Kakova je to jadnae ekipa !!! Molim...ne komentirati mlađi od 35 godina......

Avatar Cro_Doc
Cro_Doc
21:02 27.09.2025.

Puknuće mišića NIKADA ne zahtijeva operacijsko liječenje (da tako se kaže, a ne operativno, operativan je sustav, plan, program, liječenje je operacijsko). Operiraju se puknuća tetiva i njihovih hvatišta, dok sami trup mišića nije moguće operacijski zbrinjavati niti se to radi.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Osijek: Na suđenju Mamićima svjedočili Ivan Bošnjak, Dino Drpić i Tomislav Svetina
Premium sadržaj
BIVŠI VATRENI ZA VL

Omiljeni igrač Dinama i Hajduka: Reći ću vam tko je ključni igrač plavih, zaslužuje poziv u vatrene

- Dinamo je u prednosti jer ima širinu. Hajduk to nema. Dinamo ima privilegij da si može priuštiti puno više igrača. U toj borbi za naslov prvaka, Hajdukova će prednost biti činjenica što ne igraju u Europi. Vjerujem da će Hajduk igrati dobro. Imaju trenera koji je pokazao da zna napraviti igru. Drugo je pitanje hoće li mu u Splitu dati vremena.

Varaždin: SuperSport HNL, 8. kolo, NK Varaždin - HNK Vukovar 1991
Video sadržaj
8. KOLO HNL-A

VIDEO Vukovarci šokirali Varaždin na početku pa izgubili, potpuni preokret do kraja utakmice

Šokantno je utakmica počela za domaćina. Već u drugoj minuti Puljić je rasparao domaću mrežu i Vukovar 1991 se odmah našao u prednosti. Samo tri minute kasnije Varaždin je imao idealnu šansu za izjednačenje. Tavares je probio stranu, odigrao povratnu za Latkovića koji nije pogodio. Dvoboj je nastavljen u ritmu gdje je Varaždin bio nešto bolji i domaći sastav je do kraja poluvremena uspio okrenuti rezultat na svoju stranu.

Učitaj još