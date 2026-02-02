Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 191
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
FOTO Pogledajte atmosferu na Trgu: Ore se pjesme, vijore hrvatske zastave, pale se baklje...
UŽIVO Brončani hrvatski rukometaši penju se na pozornicu, jedan reprezentativac nije se pojavio!
Evo što pišu strane novinske agencije o dočeku na Trgu i Thompsonu
Plenković uzvratio na prozivke: Tomaševiću predlažem da se smiri, i da popije čaj. Neka dođe na Trg
Milanović: Ovo je otimanje države i beskrupulozno izazivanje podjela
Tomašević: Ovo je udar države na Zagreb
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SJAJNI IZBORNIK

Sigurdsson na dočeku: I dalje stojim pri onome što sam rekao za Hrvate prošle godine!

Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
02.02.2026.
u 19:51

Hrvatski rukometaši su na pozornicu stigli oko 18.40 sati prevođeni izbornikom Dagurom Sigurdssonom. Uzvici oduševljenja popratili su izlazak svakog od rukometaša na pozornicu, a pravi delirij je nastao kada je kapetan Ivan Martinović donio pokal za treće mjesto

Deseci tisuća navijača dočekali su na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu hrvatsku rukometnu reprezentaciju, koja je na Europskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj osvojila brončano odličje. Hrvatski rukometaši su na pozornicu stigli oko 18.40 sati prevođeni izbornikom Dagurom Sigurdssonom. Uzvici oduševljenja popratili su izlazak svakog od rukometaša na pozornicu, a pravi delirij je nastao kada je kapetan Ivan Martinović donio pokal za treće mjesto. 

 "Ovo je čudo. Bili smo na ovom istom mjestu prije godinu dana i tada smo rekli kako bi bilo dobro da to ponovimo. Trudili smo se da pokažemo da ono od lani nije bilo slučajno. I evo tu smo, ova medalja je i za ove naše navijače", kazao je kapetan Martinović, dok je jedan od junaka dvoboja za treće mjesto David Mandić kazao kako je toliko sretan, da bi, unatoč brojnim ozljedama večeras mogao odigrati i pune dvije utakmice.

"Mi smo ratnici i poput gladijatora smo", kazao Mandić, kome su se na licu vidjele posjekotine iz dvoboja sa Islanđanima. Na pitanje o njegovoj prošlogodišnjoj izjavi, kada je na istom mjestu u euforiji rekao da su Hrvati ludi, Sigurdsson je poručio da i danas stoji iza svojih riječi.

''Jako slično mislim i sad i hvala na podršci svima.''

"Hvala ovim prekrasnim ljudima. Bili smo i lani tu i hvala vam na potpori", obratio se kratko okupljenima izbornik Sigurdsson, a nakon njega je na pozornicu izašao Marko Perković Thompson, otpjevavši svojevrsnu himnu rukometaša "Ako ne znaš šta je bilo".  

Thompson je najavio da će otpjevati sve pjesme koje su rukometaši htjeli
Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija EP rukomet 2026. Dagur Sigurdsson

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!