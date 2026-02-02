Sigurdsson na dočeku: I dalje stojim pri onome što sam rekao za Hrvate prošle godine!

Deseci tisuća navijača dočekali su na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu hrvatsku rukometnu reprezentaciju, koja je na Europskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj osvojila brončano odličje. Hrvatski rukometaši su na pozornicu stigli oko 18.40 sati prevođeni izbornikom Dagurom Sigurdssonom. Uzvici oduševljenja popratili su izlazak svakog od rukometaša na pozornicu, a pravi delirij je nastao kada je kapetan Ivan Martinović donio pokal za treće mjesto.

"Ovo je čudo. Bili smo na ovom istom mjestu prije godinu dana i tada smo rekli kako bi bilo dobro da to ponovimo. Trudili smo se da pokažemo da ono od lani nije bilo slučajno. I evo tu smo, ova medalja je i za ove naše navijače", kazao je kapetan Martinović, dok je jedan od junaka dvoboja za treće mjesto David Mandić kazao kako je toliko sretan, da bi, unatoč brojnim ozljedama večeras mogao odigrati i pune dvije utakmice.

"Mi smo ratnici i poput gladijatora smo", kazao Mandić, kome su se na licu vidjele posjekotine iz dvoboja sa Islanđanima. Na pitanje o njegovoj prošlogodišnjoj izjavi, kada je na istom mjestu u euforiji rekao da su Hrvati ludi, Sigurdsson je poručio da i danas stoji iza svojih riječi.

''Jako slično mislim i sad i hvala na podršci svima.''

"Hvala ovim prekrasnim ljudima. Bili smo i lani tu i hvala vam na potpori", obratio se kratko okupljenima izbornik Sigurdsson, a nakon njega je na pozornicu izašao Marko Perković Thompson, otpjevavši svojevrsnu himnu rukometaša "Ako ne znaš šta je bilo".