VIDEO Poznati trener u središtu skandala: Mlada plavuša mu pleše u krilu, a suprugu je poslao kući

Američka NFL momčad Jacksonville Jaguars našla se u centru pažnje medija cijelog svijeta, ali ne po sportskim rezultatima.

Urban Meyer, njihov trener, povod je tome što su svjetla reflektora na njima. Naime, on i njegova momčad gostovali su u Cincinnatiju, a on je nakon utakmice odlučio još neko vrijeme ostati u Ohiou s obitelji. Sa suprugom i unucima je otišao na večeru, a nakon što su oni otišli spavati, Meyer se odlučio opustiti. Ali malo previše.

Is this why Urban Meyer is trending? 😳 pic.twitter.com/nFg8kUFVli — Dude In Texas™️ (@ChiefSVP) October 3, 2021

Trener poznate momčadi završio je kao viralni hit na društvenim mrežama, a u svom je privatnom životu napravio pravi skandal. Snimljen je u jednom baru u kompromitirajućoj pozi dok mu nepoznata plavuša pleše u krilu, a on ruke drži na njezinoj stražnjici.

"Ostao sam vidjeti unuke i svi smo te noći otišli na večeru. Pored našeg restorana bila je grupa ljudi koji su se htjeli fotografirati sa mnom i ja sam to učinio. Htjeli su me potom odvuči na plesni podij da se malo zezamo, ja sam pristao, iako nisam trebao. Bio sam glup i nisam se smio dovesti u takvu situaciju. Ispričavam se svima", rekao je trener Jaguarsa.

Inače, on je sa svojom suprugom Shelly u braku 35 godina i imaju troje djece.

Urban Meyer apologizes, explains he was at a quiet dinner with his grandkids before an evil group at the bar next door requested his presence pic.twitter.com/w0TPG8Pa9A — RedditCFB (@RedditCFB) October 4, 2021

Naravno, to nije spriječilo korisnike Twittera da se ne našale dobro na njegov račun.

Urban Meyer at his next press conference. pic.twitter.com/JWRBnooRFV — Sean Wolenski (@MySeanwo99) October 3, 2021

Urban Meyer’s wife and the Jaguars partying after tomorrow’s game pic.twitter.com/lluaGSm3b0 — Guy P. Football (@Guy_P_Football) October 3, 2021