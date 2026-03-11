Stručnjaci napadaju Tudora zbog zamjene mladog vratara, a on otkrio što je Kinsky napravio u svlačionici

Tottenham našeg Igora Tudora poražen je s 5:2 od Atletico Madrida u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. Susret je obilježio potez hrvatskog trenera koji je zamijenio mladog vratara Antonina Kinskog u 17. minuti pri rezultatu 3:0, nakon što je 22-godišnji Čeh skrivio dva od tri pogotka momčadi Diega Simeonea.

Nakon susreta, stižu salve kritika na Tudorovu odluku da zamijeni Kinskog u 17. minuti, nakon što mu je prvotno pružio povjerenje zbog loše forme prvog vratara Guglielma Vicarija kojeg je ostavio na klupi samo da bi ga uveo u igru u prvom poluvremenu. Možda je najglasniji bio legendarni vratar Danske i Manchester Uniteda, Peter Schmeichel:

- Kad god se u budućnosti spomene njegovo ime, cijeli nogometni svijet sjećat će se ovog trenutka. Trebali su stati uz njega, barem do poluvremena. Tudor mu je potpuno uništio karijeru. Stvarno mi ga je žao - rekao je europski prvak iz 1992.

Na sličnom tragu je i bivši vratar Tottenhama i engleske reprezentacije Paul Robinson:

- Jasno je da Kinský neće biti na golu protiv Liverpoola u nedjelju. To je nezamislivo. Menadžer mu sigurno nije pomogao. Nitko neće razumjeti gdje je Kinsky psihički, osim ako si vratar. To je usamljeno mjesto. Za Kinskog će to biti poražavajuće. Ne bih se iznenadio da je bio u suzama. To je teško nositi - započeo je Robinson pa nastavio s kritikama na račun Tudora:

- To je sebično od menadžera. Zna da neće dugo biti ovdje. Nikad nešto takvo nisam vidio u cijeloj karijeri. Jasno je da to radi zbog vlastitog opstanka, bez ikakvog obzira prema mladom vrataru. Igor Tudor nije pravi čovjek i nije na pravom mjestu. Trebaš nekoga tko će staviti ruku oko igrača, a ne kritizirati ih. Ne treba ti da se igrači okrenu protiv tebe.

Tudor je pak nakon utakmice pravdao svoju odluku i otkrio zašto se odlučio promijeniti vratara u ranoj fazi utakmice:

- Bilo je nužno to učiniti, kako bismo zaštitili igrača i momčad. Nevjerojatna situacija. Prije utakmice to je bila ispravna odluka, s obzirom na situaciju u kojoj smo i pritisak na Vicaria. Tony je dobar golman. To je bila prava odluka. Nakon ovoga lako je reći da to nije bila prava odluka - rekao je pa otkrio kako je razgovarao s mladim Čehom nakon utakmice:

- Razgovarao sam s Tonyjem poslije. Rekao sam mu da je pravi dečko i dobar golman, ali nažalost u ovakvoj velikoj utakmici dogode se velike pogreške. Nakon takvog početka utakmice to je za nas bilo previše u ovom trenutku kada smo krhki i slabi. Bilo mu je žao. Ispričao se momčadi. Momčad je uz njega. I ja sam uz njega. Razgovarao sam s njim. Razumije trenutak. Razumije zašto je izašao.