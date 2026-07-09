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NAKON NEPUNE GODINE

Krah braka slavnog para: Njihovoj ljubavi je presudila svađa uoči vjenčanja godine

Foto: Profimedia
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VL
Autor
Vecernji.hr
09.07.2026.
u 22:00

Čini se da je kap koja je prelila čašu u već poljuljanom odnosu Margaret Qualley i Jacka Antonoffa bila žestoka svađa neposredno prije vjenčanja Taylor Swift i Travisa Kelcea.

Nakon nepune tri godine braka, glumica Margaret Qualley i glazbeni producent Jack Antonoff navodno se razilaze, prenosi People. Odsutnost Qualley s vjenčanja Taylor Swift i Travisa Kelceja, na kojem je njezin suprug kao bliski suradnik mladenke bio istaknuti gost, odmah je potaknula glasine.

Producent se na ceremoniji pojavio u pratnji sestre, a ne supruge, što je mnogima bilo sumnjivo. Prema navodima jednog od uzvanika, Antonoff je prijateljima priznao da su se on i Qualley posvađali prije ceremonije te tijekom proslave nije djelovao sretno, osim u trenucima kada je bio uz slavnu prijateljicu. Ipak, i dalje je nosio vjenčani prsten.

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Objašnjenja da je glumica spriječena zbog snimanja filma "King Snake" brzo su pala u vodu. Na društvenim mrežama pojavile su se informacije kako je snimanje završeno još prošlog mjeseca, a profili koji prate živote slavnih objavili su da je Qualley viđena u saveznoj državi New York baš u vrijeme vjenčanja. Dodatnu sumnju potaknula je i sama glumica, koja je sa svog Instagram profila obrisala fotografije s vjenčanja iz kolovoza 2023. godine, čime je dodatno potpirila glasine.

Iako je svađa bila okidač, izvori tvrde da su dublji problemi postojali već neko vrijeme. Strani mediji pišu da je komunikacija bila jedan od najvećih izazova jer je Antonoff bio "vrlo specifičan" oko svega, zbog čega se Qualley često osjećala kao da se njezino mišljenje ne uvažava. Par se vjenčao 2023. na intimnoj ceremoniji u New Jerseyju, a da je vijest o razlazu mnoge zatekla, svjedoči i reakcija njegove majke, koja je kratko izjavila: "Ne znam ništa o tome, žao mi je."
*dijelom uz pomoć AI

Ključne riječi
Jack Antonoff Margaret Qualley glumica razvod braka showbiz

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