Ljudi hodaju s otvorenim ranama, nekima se vidi i kost: Jezivi prizori šire se američkim ulicama

Američke zdravstvene vlasti upozoravaju na zabrinjavajući trend koji posljednjih mjeseci sve više uzima maha diljem zemlje. Na ulicama brojnih gradova sve češće se mogu vidjeti osobe s teškim otvorenim ranama koje zahvaćaju noge, ruke i druge dijelove tijela. Iako se isprva sumnjalo na nepoznate infekcije ili novu zaraznu bolest, istrage su otkrile da je uzrok nova kombinacija droge koja izaziva razorne posljedice za ljudski organizam. Riječ je o mješavini fentanila i veterinarskog sedativa ksilazina, poznatoj pod nazivom "tranq". Ksilazin nikada nije odobren za primjenu kod ljudi, no posljednjih godina sve se češće dodaje fentanilu kako bi se produljio njegov učinak. Problem je u tome što većina korisnika uopće nije svjesna da konzumira ovu opasnu tvar.

Američka Agencija za suzbijanje droga (DEA) upozorava da se droga proširila gotovo cijelim Sjedinjenim Američkim Državama. Kombinacija fentanila i ksilazina pronađena je u zapljenama u čak 48 od 50 saveznih država, a već 2022. godine gotovo četvrtina zaplijenjenog fentanila u prahu sadržavala je i ksilazin. Istodobno raste i broj smrtnih slučajeva povezanih s ovom kombinacijom. U pojedinim dijelovima SAD-a udio predoziranja u kojima je otkriven ksilazin povećao se s manje od tri posto na gotovo 11 posto, dok je u Philadelphiji pronađen u više od trećine analiziranih fatalnih predoziranja.

Jedna od najtežih posljedica konzumacije ove droge su takozvane "tranq-rane". Ksilazin uzrokuje snažno sužavanje krvnih žila, zbog čega tkivo ostaje bez dovoljne količine kisika. Posljedica su bolni čirevi, odumiranje tkiva i razvoj nekroze, pri čemu se rane mogu proširiti do te mjere da dolazi do raspadanja kože i potkožnog tkiva. Posebno zabrinjava činjenica da se takve rane ne pojavljuju isključivo na mjestu uboda. Mogu nastati i na drugim dijelovima tijela, čak i kod osoba koje drogu ne ubrizgavaju, već je puše ili ušmrkavaju. Infekcije se razvijaju vrlo brzo, teško se liječe, a u najtežim slučajevima jedini način spašavanja života postaje amputacija zahvaćenog uda.

Stručnjaci upozoravaju da ksilazin dodatno pojačava učinak fentanila, koji je već sada jedan od najsmrtonosnijih opioida na ilegalnom tržištu. Kombinacija dviju tvari usporava disanje i rad srca te može izazvati nagli pad krvnog tlaka, zbog čega su predoziranja znatno opasnija nego kod samog fentanila. Dodatni problem predstavlja činjenica da nalokson (Narcan), lijek koji se koristi za hitno poništavanje učinka opioida, djeluje samo na fentanil. Na ksilazin nema gotovo nikakav učinak, zbog čega su u slučaju predoziranja često potrebne višestruke doze naloksona, umjetno disanje i hitna medicinska pomoć.

Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da širenje ove kombinacije dodatno pogoršava opioidnu krizu u Sjedinjenim Američkim Državama te povećava broj teških ozljeda i smrtnih slučajeva. Posebno zabrinjava činjenica da brojni korisnici nisu ni svjesni da uz fentanil uzimaju i ksilazin, što rizik od kobnih posljedica čini još većim.