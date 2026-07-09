García je na sebe preuzeo golem rizik, a situacija s Livajom djeluje kao zatišje pred buru

nNogometaši Hajduka večeras kreću u novu sezonu. U prvom kolu Europske lige na Poljudu (20 sati) dočekuju slovačku Žilinu. Splićani u taj dvoboj ulaze kao favorit, ali iskustva iz prijašnjih europskih sezona pozivaju na golemi oprez jer Hajduk je ispadao i od slabijih momčadi. Ne treba zaboraviti ni na povijest susreta sa Žilinom, 2009. godine Hajduk je također bio favorit protiv Slovaka, na internetu još postoji i videozapis veselja kad su izvukli Žilinu, pa su ispali.

Zatišje pred buru s Livajom

Još su svježe rane od i prošle sezone kad je momčad predvođena trenerom Gonzalom Garcíjom ispala od albanskog Dinamo Cityja. No, ako je tada urugvajsko-španjolski strateg i imao nekakav alibi, u smislu da je tek preuzeo momčad i da nije bila sastavljena po njegovu guštu, sada ga nema. Dapače, na sebe je preuzeo golemi rizik nakon čega može biti samo pukovnik ili pokojnik. García je, naime, na klupi bio cijelu sezonu, sad je odradio i kompletne pripreme za novu, a momčad je toliko promijenio da bi se po svim najavama moglo dogoditi da protiv Žiline u početnom sastavu bude samo jedan igrač koji je startao u uzvratu protiv Dinamo Cityja, a to je Pajaziti. Podsjetimo, u Albaniji su zaigrali: Ivušić, Karačić, Mlačić, Šarlija, Hrgović, Kalik, Pajaziti, Krovinović, Brajković, Bamba i Livaja. Većina tih igrača više nije u klubu ili se na njih ne računa, dok se na ove koji su ostali ne računa toliko ozbiljno. A tu je, naravno, i Marko Livaja s kojim García nije kliknuo od prvog dana, a iako se radi o najboljem igraču Splićana u posljednjih nekoliko godina, toliko ga je marginalizirao, ponekad i ponizio, kao prošle sezone protiv Rijeke kad ga je na Rujevici htio uvesti pred kraj pri rezultatu 0:5, da je njihov sukob bio neminovan. On se i dogodio na ovim pripremama s kojih je Livaja udaljen. Nekoliko dana prije ovog susreta ta se situacija navodno riješila, ali sa strane to djeluje kao zatišje pred buru, odnosno kao kupovanje mira pred ovako važan ispit.

U Hajdukovoj svlačionici bilo je prometno ovog ljeta, otišli su Durdov, Šarlija, Rebić i Almena, dok su Krovinović i Hugo Guillamón službeno još tu, ali im je klub dao slobodu da potraže novu sredinu. S druge strane, Garcíji će na raspolaganju biti petorica novih igrača: stoper Alec Van Hoorenbeeck, desni bek Mathieu Acapandié, veznjaci Alberto del Moral i Etnik Brruti te ofenzivac Dalisson. Upravo ovaj potonji, Španjolac brazilskog porijekla Dallison, u Garcíjinoj koncepciji igre mogao bi biti važan kotačić. Riječ je o igraču dobre radne etike i tehničke potkovanosti koji može igrati iza napadača, na krilu pa čak i u samom vrhu, a koliko se moglo razabrati prema pripremama i treninzima, od njega se očekuje okomitost i kreiranje opasnosti u zadnjoj trećini. Na sve to treba gledati s rezervom jer riječ je o igraču koji je prije dvije sezone igrao u španjolskoj trećoj ligi, dok je prošle sezone igrao u drugoligašu Córdobi, ali se nije nametnuo i od početka 2026. nijednom nije bio starter. Ipak, García i sportski direktor Robert Graf u njemu vide nešto i nadaju se da će se upravo u Splitu razmahati.

– Mislim da Dallison, kad ga gledate, ima nešto drukčije u dodiru s loptom i u određenim trenucima igre. Poticat ćemo ga da jako naporno radi i da nastavi u tom smjeru. Svojim kvalitetama uklapa se u našu momčad. Prema onome što zasad vidim, jako dobro razumije igru i ima nešto lijepo, posebno, rekao je García.

Odlični na pripremama

S obzirom na sve promjene, pitanje je koliko su uigrane nove linije Hajduka i kako će to izgledati u novoj sezoni, ali pripremne utakmice mogu dati nadu navijačima. Hajduk je na njima bio stopostotan, pobijedio je Škendiju iz Sjeverne Makedonije, LNZ iz Ukrajine te na koncu slovenskog prvaka Celje. García je, pritom, inzistirao na visokom intenzitetu i presingu, radilo se na reakcijama po izgubljenoj lopti i sprečavanju tranzicije, kao i na prekidima.

– Sviđa mi se pristup, sviđa mi se energija, sviđa mi se način na koji napadamo, vraćamo se kada se moramo braniti i odrađivati obrambene tranzicije. Vidim da igrači uživaju na terenu, vidim da su napravili korak naprijed te da imaju ambiciju ići još dalje. To me čini vrlo sretnim i ponosnim. Novi igrači dobro su se uklopili i stvorila se dobra kemija – rekao je trener Hajduka.

Pobjeda nad Slovacima imperativ je, a njome bi si García kupio potreban mir da nastavi slagati svoju momčad. Eventualno ispadanje za njega bi, uzevši u obzir sudbine prijašnjih trenera te turbulencije u odnosu s Livajom, mogao značiti kraj.