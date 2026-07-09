FOTO Ella Dvornik otkrila je drastičnu promjenu imidža, odlučila se na odvažan potez

Influencerica Ella Dvornik poznata je po transformacijama, a posljednjom je opet iznenadila.
Influencerica Ella Dvornik poznata je po transformacijama, a posljednjom je opet iznenadila.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Svoju plavu kosu zamijenila je odvažnom tamno sivom nijansom, a u odabir je uključila i pratitelje na Instagramu. U anketi se dvoumila između bijele, bež i sive. "Većina vas je odabrala bež, a siva je bila druga po glasovima", napisala je Ella, no konačna odluka ipak je bila drugačija i donesena je u frizerskom salonu.
Svoju plavu kosu zamijenila je odvažnom tamno sivom nijansom, a u odabir je uključila i pratitelje na Instagramu. U anketi se dvoumila između bijele, bež i sive. "Većina vas je odabrala bež, a siva je bila druga po glasovima", napisala je Ella, no konačna odluka ipak je bila drugačija i donesena je u frizerskom salonu.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Presudio je savjet stručnjaka, i to iz praktičnog razloga. "Aliiii kad sam se konzultirala s curama... odabrale smo ipak tamno sivu na kraju jer sam malo previše pocrnila pa bi s bijelom ili bež izgledala malo čudno", pojasnila je Ella. Svjetlije nijanse, dodala je, ostavlja za zimu "kad joj splasne boja kože", što su njezini pratitelji s oduševljenjem prihvatili. 
Presudio je savjet stručnjaka, i to iz praktičnog razloga. "Aliiii kad sam se konzultirala s curama... odabrale smo ipak tamno sivu na kraju jer sam malo previše pocrnila pa bi s bijelom ili bež izgledala malo čudno", pojasnila je Ella. Svjetlije nijanse, dodala je, ostavlja za zimu "kad joj splasne boja kože", što su njezini pratitelji s oduševljenjem prihvatili. 
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Da ne misli stati, potvrdila je i sama. "Šiške rastu pa ćemo vidjeti što će me puknuti nakon ljeta", zagonetno je zaključila, najavljujući nove stilske avanture.
Da ne misli stati, potvrdila je i sama. "Šiške rastu pa ćemo vidjeti što će me puknuti nakon ljeta", zagonetno je zaključila, najavljujući nove stilske avanture.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli

Ne propustite

1/