Pucnjava u Puli: Ranjen muškarac, policija traži napadača

Muškarac je u četvrtak poslijepodne ranjen iz vatrenog oružja na području Valdebeka u Puli, izvijestila je Policijska uprava istarska. Policija je dojavu o događaju zaprimila oko 17.50 sati, nakon čega su na mjesto događaja odmah upućeni policijski službenici i druge žurne službe.

Ozlijeđeni muškarac prevezen je u pulsku bolnicu radi pružanja liječničke pomoći, a težina njegovih ozljeda zasad nije poznata. Policijski službenici u tijeku su intenzivnog traganja za počiniteljem te provode kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili sve okolnosti ovog događaja. Više informacija bit će poznato po završetku očevida i policijskog postupanja.