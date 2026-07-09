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UTVRĐUJU SE OKOLNOSTI

Pucnjava u Puli: Ranjen muškarac, policija traži napadača

Prometna nesreća između motora i osobnog vozila u Ulici Donje Svetice
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
09.07.2026.
u 22:10

Ozlijeđeni muškarac prevezen je u pulsku bolnicu radi pružanja liječničke pomoći, a težina njegovih ozljeda zasad nije poznata

Muškarac je u četvrtak poslijepodne ranjen iz vatrenog oružja na području Valdebeka u Puli, izvijestila je Policijska uprava istarska. Policija je dojavu o događaju zaprimila oko 17.50 sati, nakon čega su na mjesto događaja odmah upućeni policijski službenici i druge žurne službe.

Ozlijeđeni muškarac prevezen je u pulsku bolnicu radi pružanja liječničke pomoći, a težina njegovih ozljeda zasad nije poznata. Policijski službenici u tijeku su intenzivnog traganja za počiniteljem te provode kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili sve okolnosti ovog događaja. Više informacija bit će poznato po završetku očevida i policijskog postupanja.
Ključne riječi
ozlijeđen muškarac Pula pucnjava

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