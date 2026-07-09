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VL
Autor
Večernji.hr
FRANCUSKA - MAROKO

UŽIVO Od 22:00 spektakl u Bostonu, Francuska i Maroko u borbi za polufinale SP-a

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - France v Morocco
BRIAN SNYDER/REUTERS
09.07.2026. u 21:31
Tekstualni prijenos utakmice četvrtfinala SP-a između Francuske i Maroka možete pratiti uživo na portalu Večernji.hr
Francuska
0-0
Maroko
1/4 finala SP-a, 22:00, Foxborough, Massachusetts

Svjetsko prvenstvo ulazi u četvrtfinalnu fazu, a prvi dvoboj među osam najboljih reprezentacija na rasporedu je večeras od 22 sata. U Bostonu će snage odmjeriti Francuska i Maroko, a pobjednik tog susreta izborit će plasman u polufinale, gdje ga čeka bolji iz ogleda Španjolske i Belgije.

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