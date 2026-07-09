UŽIVO Od 22:00 spektakl u Bostonu, Francuska i Maroko u borbi za polufinale SP-a

Svjetsko prvenstvo ulazi u četvrtfinalnu fazu, a prvi dvoboj među osam najboljih reprezentacija na rasporedu je večeras od 22 sata. U Bostonu će snage odmjeriti Francuska i Maroko, a pobjednik tog susreta izborit će plasman u polufinale, gdje ga čeka bolji iz ogleda Španjolske i Belgije.
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