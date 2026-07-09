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'TO JE OPASNO'

Ukrajinski veleposlanik upozorava: 'Nemojte pretpostavljati da je Rusija izgubila rat'

Autor
Danijel Prerad
09.07.2026.
u 22:00

Zalužnijeve riječi mnogi će protumačiti kao implicitnu kritiku njegovog nasljednika na mjestu vrhovnog zapovjednika, generala Oleksandra Sirskog.

„Nemojte pretpostavljati da je Rusija izgubila rat“, upozorio je ukrajinski veleposlanik u Ujedinjenom Kraljevstvu i bivši vrhovni zapovjednik Valerij Zalužnji u članku objavljenom u The Telegraphu 8. srpnja. Valerij Zalužnji bit će, prema svemu sudeći, glavni konkurent sadašnjem predsjedniku Volodimiru Zelenskom na predsjedničkim izborima nekad u budućnosti.

Zalužnji je u Telegraphu ukazao na trend zapadnih analitičara koji su pretpostavili da je "Rusija efektivno izgubila rat", navodeći sve uspješniju ukrajinsku kampanju dubokih udara protiv ruske naftne industrije i njezinu tekuću kampanju "srednjih udara" usmjerenu na rusku logistiku.

Ključne riječi
Rusija rat u Ukrajini Valerij Zalužnji

Komentara 4

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Avatar Donbass Babushka
Donbass Babushka
22:36 09.07.2026.

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VI
Vérité Indolore56
22:58 09.07.2026.

On najbolje zna ulogu Britanije u svemu tome i da je to propali cilj. Britanija, kao ni Trump u Zaljevu, nema cilj u Ukrajini, mislim da ni oni ne razmišljaju o pobjedi, moguće da su im Slaveni trn u oku.

Avatar Gottfried Wilhelm Leibniz
Gottfried Wilhelm Leibniz
23:14 09.07.2026.

Mislim, o čemu ovaj priča? Pa umjesto da kao ukrajinski diplomat udesetostručuje efekte ukrajinskih akcija, zbog adhd-a globalne javnosti bombardirane digitalnim sadržajima i napora njegove vlade da se površnog Trumpa uvjeri u to da ukrajina doista ima inicijativu, on veli, "ne, znate, taktički uspjesi ne jamče poraz Rusije". Apsurdno.

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