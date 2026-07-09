„Nemojte pretpostavljati da je Rusija izgubila rat“, upozorio je ukrajinski veleposlanik u Ujedinjenom Kraljevstvu i bivši vrhovni zapovjednik Valerij Zalužnji u članku objavljenom u The Telegraphu 8. srpnja. Valerij Zalužnji bit će, prema svemu sudeći, glavni konkurent sadašnjem predsjedniku Volodimiru Zelenskom na predsjedničkim izborima nekad u budućnosti.



Zalužnji je u Telegraphu ukazao na trend zapadnih analitičara koji su pretpostavili da je "Rusija efektivno izgubila rat", navodeći sve uspješniju ukrajinsku kampanju dubokih udara protiv ruske naftne industrije i njezinu tekuću kampanju "srednjih udara" usmjerenu na rusku logistiku.