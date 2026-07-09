FOTO Fit baka ima 55 godina i spavala je sa 720 ljudi: U teretani je 8 sati dnevno, stalno objavljuje seksi fotke

Andréa Sunshine, fitness baka koja svojim izgledom prkosi godinama, na internetu je već poznata po svojoj ultra-zategnutoj tjelesnoj građi i neobičnim trikovima za zdravlje. Ranije je priznala kako u svrhu održavanja savršene forme vježba 8 sati dnevno, pojede čak 5400 jaja godišnje, a nedavno je sa svojim obožavateljima podijelila novi, još bizarniji ritual za postizanje mladolikosti. Umjesto klasičnog tuširanja, ova 55-godišnjakinja koja svoje vrijeme dijeli između Londona i Rima, svakodnevno se, tvrdi, kupa u mlijeku, a inspiraciju za to pronašla je u priči o jednoj od najmoćnijih žena u povijesti.

- Oduvijek sam voljela istraživati priče o snažnim ženama, a kad sam čitala o Kleopatri, bila sam zaintrigirana. Koristila je mlijeko kako bi joj koža bila mekana i mladolika, i pomislila sam, zašto ne probati? - pojasnila je Andréa za Need To Know. Za nju ovaj čin predstavlja više od pukog tretmana ljepote - to je ritual posvećen samoj sebi. - Svaka žena zaslužuje trenutak brige o sebi, ritual samo za sebe. Za mene je ova kupka postala ritual ponovnog rođenja i povezivanja sa samom sobom - istaknula je trenerica. Svoju je metodu demonstrirala i u objavi na Instagramu, gdje se u gornjem dijelu bikinija polijeva bočicom mlijeka. Objava je, očekivano, izazvala lavinu reakcija. Dok su jedni bili zgroženi, ostavljajući komentare poput: - "Uzaludno trošenje mlijeka", "Moram se odmah istuširati" - drugi su se fokusirali na njezin provokativan nastup: - Imalo bi bolji efekt da si gola - pisali su joj. Andréa, koju komentari ne diraju, uz objavu je napisala: - Ljepota ne stari, ona se transformira u mom današnjem ritualu. Sjećam se Kleopatre i ponovno se rađam u svjetlost koja je oduvijek bila moja - stoji u opisu. Andréa savjetuje dodavanje jedne litre kravljeg mlijeka i jedne žlice bademovog ulja u toplu vodu, a zatim namakanje u toj smjesi oko 30 minuta. Ona objašnjava da mliječna kiselina djeluje kao blagi piling, pomažući u uklanjanju mrtvih stanica kože, dok proteini i masti pružaju dubinsku hidrataciju. - Odmah nakon što sam uronila u kadu, osjetila sam razliku. Koža mi je odmah bila mekša - tvrdi Andréa i dodaje kako ovaj ritual za nju simbolizira poruku da žene nakon 40. godine nisu "za jednokratnu upotrebu", već postaju jače, intenzivnije i svjesnije onoga što žele. Sunshine se ne ustručava otvoreno govoriti o intimnim odnosima, samozadovoljavanju i broju partnera. Jednom se našla na orgijama i tada je imala odnos s 15 ljudi odjednom.

– Rastavljena sam već 18 godina, a jako volim seks i izlaske. Vrlo sam aktivna po tom pitanju i prosječno izlazim s troje do petoro ljudi tjedno. Moglo bi se reći da sam u posljednjih 18 godina imala odnos s više od 720 ljudi. Dermatolog mi je rekao da su orgazmi dobri za kožu. Povećavaju protok krvi i utječu na širenje krvnih žila, čineći kožu crvenijom i glađom. Tada sam otkrila raj. Moj savjet je da što češće masturbirate jer to ne bi trebalo biti tabu, pogotovo ne za bodybuildere. Ja sam to radila pred prijateljima kako bih im pokazala koliko je to normalno – ispričala je Andrea prije nekoliko godina. Otkrila je i što se dogodilo kad je 2014. otišla na zabavu na Ibizi. Bila je gošća na rođendanu na kojem su svi gosti morali biti goli, dok su im lica bila prekrivena maskama. Tamo je bilo 500 ljudi, a Andrea je znala da je došla na orgije.

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Andrea je opisala kako se radilo o staroj i skrivenoj špilji u kojoj se nekada čuvalo oružje. Po dolasku je tamo zatekla više od 500 ljudi, a cijeli se susret ubrzo pretvorio u masovne orgije. Iako nije imala odnose sa svih 500 prisutnih, prisjetila se da je istovremeno bila s barem njih 15. Istaknula je da su i muškarci i žene bili vrlo slobodni te je zaključila kako vjeruje da nitko više neće uspjeti prirediti tako dobru zabavu. Međutim, sada se konačno "skrasila" s muškarcem svojih godina, no tvrdi da je to neće spriječiti da se i dalje zabavlja. Njeno je srce ukrao jedan stari prijatelj, a bodybuilderica kaže da joj je tajni udvarač svakodnevno slao poruke putem misterioznog profila na društvenim mrežama.