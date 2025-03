VIDEO Poslušajte reakciju Hajdukovih komentatora na poništen gol: 'To se tako vidi!'

Nogometaši Hajduka preuzeli su vrh ljestvice hrvatskog prvenstva nakon što su u susretu 27. kola na Poljudu pred 19.929 gledatelja pobijedili Šibenik sa 1-0. Pogodak odluke zabio je Ivan Rakitić u 59. minuti, a dvije minute ranije gosti su ostali bez isključenog Lovre Cveka.

Devet minuta nakon prvoga pogotka Rakitić je ponovo zabio, ovoga puta glavom na ubačaj Dialloa, međutim gol je naknadno poništen zbog zaleđa Rusina u začetku akcije. Hajdukove komentatore je to vrlo neugodno iznenadilo. "Joj... 'Aj, dobro. Vi ste tako... to napravili. Dobro... Eto, tako je izgleda to dosuđeno, to se tako vidi gdje tko završava i počinje", kazali su u prijenosu uživo. Snimku možete poslušati OVDJE.

Hajduk sada ima bod više od Rijeke koja je u subotu izgubila u Koprivnici od Slaven Belupa sa 1-2. U posljednjem susretu kola sastaju se Varaždin i Dinamo od 18.45 sati. Ukoliko svladaju petoplasiranu momčad prevenstva, Dinamo će ostati na tri boda zaostatka za Hajdukom te doći na dva boda manje od Rijeke.