VIDEO Poput Janice na Sljemenu: Zrinka Ljutić bez štapa doskijala do druge vožnje u Äreu

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić izborila je drugu vožnju veleslaloma Svjetskog kupa u švedskom Areu zauzevši 28. mjesto u prvoj vožnji, dok je Leona Popović bila 46. Ljutić je ostala bez desnog štapa u gornjem dijelu staze i tako stigla do cilja, ali gledamo ju i u nastavku dana. Podsjetila je na vožnju Janice Kostelić na Sljemenu, koja je s jednim štapom 2006. doskijala do postolja. U vodstvu je američka skijašica Mikaela Shiffrin koja "lovi" rekordnu, 86. pobjedu u Svjetskom kupu. Shiffrin je do sada u karijeri zabilježila 85 pobjeda, jednu manje od rekordera Šveđanina Ingemara Stenmarka.

Shiffrin, koja je startala kao sedma, trenutačno ima 0.58 sekunde prednosti ispred Kanađanke Valerie Grenier, dok je treća Austrijanka Franziska Gritsch sa 0.93 zaostatka.

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić se nalazi na 28. mjestu sa 2.83 sekunde zaostatka, dok Leona Popović nije izborila drugu vožnju zauzevši 46. mjesto sa 4.45 sekundi zaostatka.

Vožnju bez štapa pogledajte OVDJE.

Druga vožnja na rasporedu je u 13.00 sati.