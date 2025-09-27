Naši Portali
PRVI GOL U HAJDUKU

VIDEO Pogledajte Rebićevu majstoriju kojom je bacio Poljud u delirij

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
27.09.2025.
u 19:34

Hajduk je poveo protiv Lokomotive na Poljudu. Jedini pogodak u prvom dijelu postigao je Ante Rebić, i to na asistenciju kapetana Marka Livaje, zapalivši atmosferu u borbi za vrh ljestvice

Igrala se 19. minuta susreta kada je Poljud eksplodirao. Kapetan Marko Livaja uputio je oštar i precizan ubačaj u srce kaznenog prostora. Tamo se, između dvojice braniča Lokomotive, najbolje snašao Ante Rebić. Iskusni napadač, koji je dres Hajduka ponovno zadužio ovog ljeta, pokazao je djelić klase koja ga je proslavila i rutinski pospremio loptu u mrežu za vodstvo od 1:0. Bio je to njegov prvi pogodak za splitski klub od povratka, trenutak koji su navijači s nestrpljenjem iščekivali. Rebić je u Split stigao kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s talijanskim Lecceom, potpisavši vjernost do ljeta 2026. godine, a ovim je golom opravdao velika očekivanja.

Ipak, slavlje na tribinama nakratko je prekinuto dok se čekala potvrda iz VAR sobe. Činilo se kako je Marko Livaja u začetku akcije bio u zaleđu, što je unijelo dozu nervoze među domaće navijače. Glavni sudac Patrik Pavlešić iz Duge Rese osluškivao je upute Tihomira Pejina, VAR suca, a nakon nekoliko napetih trenutaka pokazao je na centar. Gol je priznat, a Poljud je proključao po drugi put, slaveći vodstvo koje Hajduku donosi ključne bodove u borbi za vrh ljestvice.

GOL REBIĆA POGLEDAJTE OVDJE
HNL Lokomotiva Hajduk Ante Rebić

Komentara 5

Pogledaj Sve
BI
billynik
19:41 27.09.2025.

A zaleđe, ko kuća?

ZR
Ze Roberto u
19:42 27.09.2025.

A nećete reći da slivaja prije dodavanja bio u zaleđu....ali u var sobi se uvijek crta u korist tovara

HA
hazo
20:15 27.09.2025.

Na snimci se jasno vidi da je Livaja u zaleđu. i to za sve gledatelje vidljivo, bar za pol metra, nije tu u pitanju par centimetara, a Var opet za mir u kuči, ma bravo, samo birajte Svetinu u ZNS u

