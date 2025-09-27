Naši Portali
Evo gdje večeras možete pogledati Hajduk i Rijeku, jednu utakmicu prenosit će dva kanala

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
27.09.2025.
u 08:30

Nakon niza razočaravajućih rezultata, dva najveća kluba s Jadrana, Hajduk i Rijeka, danas na svojim travnjacima traže povratak na pobjedničke staze

Nogometna subota u Hrvatskoj u potpunosti je u znaku jadranskih klubova koji proživljavaju teške dane. I Hajduk i Rijeka u današnje utakmice ulaze s imperativom pobjede kako bi prekinuli negativne serije i vratili samopouzdanje u svlačionicu. Aktualni prvak Rijeka, koja je prošle sezone osvojila dvostruku krunu, nalazi se u gotovo nevjerojatnoj situaciji. Nakon sedam odigranih kola, momčad s Rujevice je pretposljednja na ljestvici sa samo jednim bodom više od Vukovara, koji drži poziciju za ispadanje. Jedinu pobjedu upisali su još u prvom kolu, a danas od 16 sati na svom terenu dočekuju Istru 1961 u pokušaju da konačno prekinu crni niz. Pritisak je ogroman, kako na igračima, tako i na novom treneru, španjolskom stručnjaku Victoru Sanchezu, koji je naslijedio Radomira Đalovića.

Situacija nije puno bolja ni u Splitu, iako je Hajdukov početak sezone bio dijametralno suprotan. Nakon furioznog starta i četiri uzastopne pobjede koje su navijače dovele do euforije, uslijedio je strmoglavi pad. U posljednje tri prvenstvene utakmice, momčad trenera Gonzala Garcije osvojila je samo jedan bod, i to u remiju upravo protiv Rijeke na Poljudu. Nakon toga uslijedili su bolni porazi od Varaždina (0:2) i najvećeg rivala Dinama (0:2), koji su upalili sve alarme. Danas od 18:45 na Poljud stiže neugodna Lokomotiva, momčad koja ima samo bod manje od Splićana i koja je u prošlosti znala biti kobna za Hajduk. Posljednji susret ovih dviju momčadi na Poljudu, odigran sredinom travnja, završio je rezultatom 1:1, što je dodatno upozorenje za bijele.

Treneri obiju momčadi svjesni su težine zadatka koji je pred njima. "U ligaškom natjecanju nije bitno kako ga počneš, već kako ga završiš. Puno je još bodova za koje ćemo se boriti. Nisam zabrinut za bodove koje sada imamo, brinem se za napredak koji moramo ostvariti", poručio je strateg Rijeke Victor Sanchez, pokušavajući smiriti tenzije. S druge strane, Hajdukov trener Gonzalo Garcia s velikim respektom govori o protivniku: "Lokomotiva ima bod manje od nas, zaslužili su sve bodove koje imaju. Dobri su na lopti, mijenjaju često pozicije, fizički su moćna momčad. Bit će vrlo teška utakmica za nas." I kladionice Rijeku i Hajduk vide kao favorite na domaćem terenu, no kriza rezultata čini ishod potpuno neizvjesnim. Koeficijent na pobjedu Rijeke je 1.90, dok je na slavlje Istre 4.00.

Za sve navijače koji žele pratiti ove ključne dvoboje, osiguran je televizijski prijenos. Obje utakmice, Rijeka – Istra 1961 s početkom u 16 sati i Hajduk – Lokomotiva koja počinje u 18:45, mogu se pratiti na kanalu MAXSport 1. Dodatno, za navijače splitskog kluba osiguran je i alternativni način praćenja. Dvoboj s Poljuda prenosit će se i putem klupske platforme, Hajduk Digital TV, što omogućuje vjernim pristašama da budu uz svoju momčad i putem interneta. Pred nama je subota koja bi mogla odrediti smjer sezone za dva velika hrvatska kluba.
Ključne riječi
HNL Hajduk Rijeka

