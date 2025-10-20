VIDEO Pogledajte nevjerojatnu obranu napadača iz Bosne i Hercegovine: Ovo se ne viđa često

U modernom nogometu sve se više od napadača traži da sudjeluju i u obrambenim zadaćama, bilo da to radi kao pokretač presinga vlastite momčadi ili da se vraća u vlastiti šesnaesterac prilikom udaraca iz kuta i brani svoj gol. Upravo takav potez izveo je Elvir Koljić, napadač iz Bosne i Hercegovine koji je nevjerojatnom intervencijom spasio gol svoje momčadi.

Bilo je to u velikom gradskom derbiju rumunjskog nogometa u kojem su se susreli Dinamo i Rapid iz Bukurešta u 13. kolu tamošnjeg prvenstva..Domaći Dinamo bio je vrlo blizu vodećeg pogotka u 12. minuti nakon udarca iz kuta, no bosanskohercegovački napadač s četiri nastupa za reprezentaciju nevjerojatnom reakcijom je spasio gol svoje momčadi. Njegovu atraktivnu obranu petom možete pogledati OVDJE.

On je u Rapid stigao poršlog ljeta iz CSU Craiove za samo 100 tisuća eura, a ove sezone zabio je već pet pogodaka u devet nastupa, a tome je dodao i jednu asistenciju. 30-godišnjak je ranije u karijeri igrao za Krupu, slovenski Triglav i poljski Lech Poznan.

