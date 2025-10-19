Nogometaš Istre jednom fotografijom pokazao što misli o odluci sudca o penalu za svoju momčad

Hajduk je na Aldo Drosini svladao Istru s 3:0 u četvrtoj utakmici desetog kola HNL-a i tako prekinuo niz neporaženosti kluba iz Pule na domaćem terenu koji je trajao čak 16 utakmica, odnosno od studenog prošle godine. Dvostruki strijelac za Hajduk bio je Michele Šego, a prvi pogodak zabio je Španjolac Iker Almena u 23. minuti.

Tko zna u kojem bi smjeru utakmica otišla da je sudac Patrik Kolarić odlučio svirati kazneni udarac za domaću momčad već u petoj minuti. Adrion Pajaziti povlačio je za dres veznjaka Istre Stjepana Lončara koji je potom pao u šesnaestercu Hajduka, no Kolarić je odmahnuo rukom i jasno dao do znanja kako nema jedanaesterca za domaće.

Fotografiju te situacije Lončar je kasnije podijelio na svom Instagram profilu uz emotikone smijeha i pljeskanja jasno dajući do znanja kako se ne slaže sa sudačkom odlukom.

Hajduk se ovom pobjedom ponovno bodovno poravnao s vodećim Dinamom. Obje momčadi imaju 22 boda iz deset susreta, no Zagrepčani su vodeći zbog bolje gol-razlike. U posljednjem susretu desetog kola Varaždin je pobijedio Goricu u gostima s 3:1.