VIDEO Pogledajte krasan gol donedavnog dinamovca na drugom kraju svijeta

Reprezentacija Demokratske Republike Kongo napravila je velik korak prema plasmanu na Svjetsko prvenstvo 2026. godine uvjerljivom pobjedom na gostovanju kod Južnog Sudana. Kongoanci su od samog početka nametnuli svoj ritam i pitanje pobjednika riješili već u prvom poluvremenu, čime su potvrdili status favorita i vodeće momčadi u svojoj kvalifikacijskoj skupini. Gosti su pokazali znatno višu razinu kvalitete, a njihova ofenzivna moć došla je do punog izražaja u prvih 45 minuta, kada su postigli čak tri pogotka i tako potpuno demoralizirali domaću momčad. Utakmica je završila rezultatom 4:1, a pobjeda Konga nijednog trenutka nije dolazila u pitanje.

Ključna figura u napadu pobjedničke momčadi bio je iskusni Cédric Bakambu, napadač španjolskog Betisa, koji će se ove sezone suprotstaviti Dinamu u Europskoj ligi. Bakambu je s dva pogotka trasirao put prema pobjedi, no priču prvog poluvremena zaključio je Nathanaël Mbuku, igrač kojeg se hrvatska javnost sjeća iz kratkog i ne baš uspješnog boravka u Maksimiru. Mbuku, koji danas nosi dres francuskog Montpelliera, postigao je pogodak za 3:0. Nakon ubačaja iz kuta, lopta je došla do njega na desnoj strani kaznenog prostora, gdje je ostao nečuvan, nakon čega je preciznim i snažnim udarcem lijevom nogom poslao loptu u mrežu, potvrdivši tako visoku prednost svoje reprezentacije. GOL POGLEDAJTE OVDJE.

Njegov pogodak u dresu reprezentacije podsjetnik je na talent koji u Dinamu nije uspio pokazati. Francuski napadač stigao je u Zagreb u rujnu prošle godine, no nije se uspio nametnuti i izboriti za značajniju minutažu. U plavom dresu upisao je ukupno 20 nastupa, no na terenu je proveo skromnih 584 minute, zabilježivši pritom dva gola i jednu asistenciju. Njegov boravak u klubu obilježio je i neobičan transferni aranžman koji je prethodio njegovom dolasku.

Naime, priča o Mbukuovom transferu u Dinamo bila je sve samo ne uobičajena. Iako je Dinamo prvotno planirao dovesti ga na posudbu s opcijom otkupa, situacija se zakomplicirala kada su za njega stigle konkretne ponude drugih klubova. Danski Brøndby nudio je 2,5 milijuna eura, a belgijski Gent čak tri milijuna. Njegov tadašnji klub, njemački Augsburg, bio je spreman prihvatiti jednu od ponuda, no Mbuku je inzistirao na dolasku u Dinamo, s kojim je već imao usmeni dogovor. Problem je nastao jer je Augsburg već ispunio Fifinu kvotu o broju igrača koje smije poslati na posudbu. Zbog toga je pronađeno alternativno rješenje: Dinamo je formalno kupio Mbukua za simboličnih 400 tisuća eura, ali uz klauzulu u ugovoru prema kojoj ga može vratiti Augsburgu i za to dobiti povrat od 200 tisuća eura. Na kraju se upravo to i dogodilo, a Mbuku je karijeru nastavio u Francuskoj.