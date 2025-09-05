VIDEO Pogledajte Kramarićev gol koji je Hrvatsku podigao na noge, ovo može samo on

Hrvatska je do teško izborenog vodstva na teškom gostovanju u Torshavnu stigla zahvaljujući bljesku genijalnosti svojih napadača u 31. minuti. Iako su vatreni dominirali posjedom, dugo su se mučili probiti čvrsti i organizirani blok domaće reprezentacije. Akcija za prvi pogodak na utakmici krenula je s desne strane, gdje je Kristijan Jakić uputio oštar i precizan centaršut prema srcu šesnaesterca. Tamo se najbolje snašao Ante Budimir, koji je sjajnim skokom i udarcem glavom prebacio loptu na drugu vratnicu. Na pravom mjestu u pravo vrijeme našao se Andrej Kramarić, koji je iz neposredne blizine, također glavom, zakucao loptu u mrežu nemoćnog vratara Mattiasa Lamhaugea za neopisivo slavlje hrvatskih igrača i navijača. POGODAK POGLEDAJTE OVDJE.

Ovaj pogodak za Andreja Kramarića ima i još veću težinu. Naime, bio je to njegov 35. gol u 107. nastupu za hrvatsku nacionalnu selekciju, čime je nastavio svoj impresivan uspon na vječnoj ljestvici najboljih strijelaca. Ovim golom stigao je na jedan pogodak zaostatka za Ivanom Perišićem koji je i dalje na drugom mjestu, a ispred njih je i dalje samo legendarni Davor Šuker, čiji rekord od 45 golova sada izgleda sve dostižnije. Kramarić je ujedno 107. nastupom prestigao i Ivana Rakitića po broju odigranih utakmica za reprezentaciju, dodatno učvrstivši svoj status kao jednog od najvažnijih igrača u povijesti vatrenih.