Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 176
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
OPET JE ZABIO

VIDEO Pogledajte Kramarićev gol koji je Hrvatsku podigao na noge, ovo može samo on

Osijek: Andrej Kramarić protiv Češke zabio za 1:0
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
05.09.2025.
u 21:41

U prvom poluvremenu tvrde utakmici na sjeveru Europe, trenutak odluke dogodio se u 31. minuti kada je Andrej Kramarić, kapetan u ovom dvoboju, postigao ključan pogodak za vodstvo

Hrvatska je do teško izborenog vodstva na teškom gostovanju u Torshavnu stigla zahvaljujući bljesku genijalnosti svojih napadača u 31. minuti. Iako su vatreni dominirali posjedom, dugo su se mučili probiti čvrsti i organizirani blok domaće reprezentacije. Akcija za prvi pogodak na utakmici krenula je s desne strane, gdje je Kristijan Jakić uputio oštar i precizan centaršut prema srcu šesnaesterca. Tamo se najbolje snašao Ante Budimir, koji je sjajnim skokom i udarcem glavom prebacio loptu na drugu vratnicu. Na pravom mjestu u pravo vrijeme našao se Andrej Kramarić, koji je iz neposredne blizine, također glavom, zakucao loptu u mrežu nemoćnog vratara Mattiasa Lamhaugea za neopisivo slavlje hrvatskih igrača i navijača. POGODAK POGLEDAJTE OVDJE.

Ovaj pogodak za Andreja Kramarića ima i još veću težinu. Naime, bio je to njegov 35. gol u 107. nastupu za hrvatsku nacionalnu selekciju, čime je nastavio svoj impresivan uspon na vječnoj ljestvici najboljih strijelaca. Ovim golom stigao je na jedan pogodak zaostatka za Ivanom Perišićem koji je i dalje na drugom mjestu, a ispred njih je i dalje samo legendarni Davor Šuker, čiji rekord od 45 golova sada izgleda sve dostižnije. Kramarić je ujedno 107. nastupom prestigao i Ivana Rakitića po broju odigranih utakmica za reprezentaciju, dodatno učvrstivši svoj status kao jednog od najvažnijih igrača u povijesti vatrenih.
Ključne riječi
Vatreni hrvatska nogometna reprezentacija Andrej Kramarić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još