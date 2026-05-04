Nova pravila u Austriji: Tisuće vozača već vraćeno, kazne neizbježne

Od početka svibnja 2026. Tirol je ponovno aktivirao restrikcije za tranzit na lokalnim i seoskim prometnicama, s jasnim ciljem, spriječiti vozače da izbjegavaju gužve na glavnim pravcima. Riječ je o mjeri koja se u Austriji primjenjuje godinama, osobito uz ključne sjever–jug prometne koridore. Najnoviji režim vrijedi od 1. svibnja 2026. i obuhvaća okruge Innsbruck (grad i okolica), Kufstein, Imst i Reutte.

Prometne zabrane odnose se na unaprijed definirane termine. Na snazi su vikendom i blagdanima, odnosno subotom, nedjeljom i praznicima od 7 do 19 sati. Dodatno, primjenjuju se i 29. svibnja te 2. listopada 2026., uoči Dana njemačkog jedinstva.

Bitno je naglasiti kako se ograničenja odnose isključivo na prometnice niže kategorije, dok su autoceste i brze ceste i dalje otvorene. Time se tranzit nastoji zadržati na glavnim pravcima, a lokalne sredine rasteretiti prekomjernog prometa, piše Fenix Magazin.

Mjera obuhvaća sav tranzitni promet i vrijedi za sva motorna vozila, uključujući osobne automobile i motocikle. Iznimke su dopuštene samo u jasno opravdanim slučajevima, primjerice za lokalno stanovništvo, turiste s rezerviranim smještajem ili putnike koji mogu dokazati konkretan razlog boravka u tom području.

Vozači koji bez valjanog razloga napuste autocestu i uključe se na sporedne ceste suočit će se s kontrolama. U slučaju prekršaja bit će vraćeni na glavne prometnice, uz minimalnu novčanu kaznu od 90 eura. Provedbu nadziru policija i dodatne prometne službe.

Podaci iz protekle zimske sezone, od 20. prosinca 2025. do 6. travnja 2026., potvrđuju razmjere akcije, više od 411.400 vozila vraćeno je na glavne pravce, pri čemu su najviše prekršaja zabilježili Reutte i Kufstein. Važan iskorak napravljen je i u digitalnom segmentu. U suradnji s pružateljima navigacijskih usluga, zabrane su integrirane u sustave, pa vozačima alternativne rute kroz lokalne ceste više nisu ponuđene kao opcija.