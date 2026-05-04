FOTO Drama u Zagrebu: Automobil udario u stupove pa se zapalio

U zagrebačkom Cvjetnom naselju večeras se dogodio incident u kojem je osobni automobil naletio na stupove među stambenim zgradama, nakon čega se zapalio. Čitatelj navodi da se vozilo kretalo kroz kvart kada je došlo do udara, a potom je izbio požar. Sve se, prema tim informacijama, dogodilo u blizini zgrade Vjesnik, na udaljenosti od oko stotinu metara.

Iz policije su nam potvrdili da je dojava o događaju zaprimljena oko 20.30 sati. Riječ je o prometnoj nesreći na Cvjetnoj cesti u kojoj je osobni automobil udario u stup, nakon čega je izbio požar na vozilu. Nastala je materijalna šteta, a prema policijskim podacima, nema ozlijeđenih osoba. Na mjestu događaja provodi se očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti nesreće.