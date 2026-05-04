CVJETNO NASELJE

FOTO Drama u Zagrebu: Automobil udario u stupove pa se zapalio

Gori auto u Zagrebu
Lorena Posavec
04.05.2026.
u 21:21

Nastala je materijalna šteta, a prema policijskim podacima, nema ozlijeđenih osoba

U zagrebačkom Cvjetnom naselju večeras se dogodio incident u kojem je osobni automobil naletio na stupove među stambenim zgradama, nakon čega se zapalio. Čitatelj navodi da se vozilo kretalo kroz kvart kada je došlo do udara, a potom je izbio požar. Sve se, prema tim informacijama, dogodilo u blizini zgrade Vjesnik, na udaljenosti od oko stotinu metara.

Iz policije su nam potvrdili da je dojava o događaju zaprimljena oko 20.30 sati. Riječ je o prometnoj nesreći na Cvjetnoj cesti u kojoj je osobni automobil udario u stup, nakon čega je izbio požar na vozilu. Nastala je materijalna šteta, a prema policijskim podacima, nema ozlijeđenih osoba. Na mjestu događaja provodi se očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti nesreće.

prometna nesreća Cvjetno naselje Automobil požar

PO
Polarus
22:23 04.05.2026.

žene...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Zagreb: Počelo asfaltiranje Tesline
Video sadržaj
ISTRAŽILI SMO

Ovako 'propadaju' stotine tisuća eura u Zagrebu svake godine: Napravi se plan za asfaltiranje, realizira se sitnica, u jednoj četvrti odrađeno 7% planova

Plan malih komunalnih akcija odnosi se na asfalterski program u mjesnim odborima gradskih četvrti. Vijećnici u plan mogu staviti lokacije za koje misle da trebaju novi sloja asfalta ili sanaciju rupe na cesti, a uglavnom je riječ o manjim ulicama koje već nisu obuhvaćene planom održavanja komunalne infrastrukture.

