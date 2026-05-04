DRAMA U DANSKOJ

VIDEO Hrvatski reprezentativac golom doveo svoj klub nadomak naslova prvaka, onda je uslijedio šok!

Autori: Hina, Karlo Koret
04.05.2026.
u 21:47

Gosti iz Viborga vodili su sa 1-0 i 2-1 u prvom poluvremenu golovima Becka (33, 45), ali Osorio (35) i Bravo (45+2) su usijevali poravnati

Hrvatski nogometni reprezentativac Martin Erlić bio je strijelac za Midtjylland u 3-3 domaćem remiju protiv Viborga u susretu 30. kola danskog prvenstva, ali tim remijem Midtjylland je propustio priliku vratiti se na vrh ljestvice.

Gosti iz Viborga vodili su sa 1-0 i 2-1 u prvom poluvremenu golovima Becka (33, 45), ali Osorio (35) i Bravo (45+2) su usijevali poravnati da bi Erlić (80), koji je odigro čitav susret, desetak minuta prije kraja po prvi put doveo domaće u prednost. Pogodak hrvatskog reprezentativca možete pogledati OVDJE. Ipak, Hanza (89) je golom pred sam kraj susreta napravio veliku štetu Midtjyllandu u borbi za naslov.

City pripremio novi ugovor za Gvardiola? Hrvatski reprezentativac dobiva veliku povišicu

Dva kola prije kraja prvenstva drugi Midtjylland ima 59 bodova, dva manje od vodećeg AGF-a iz Aarhusa, koji je sada u odličnoj situaciji osvojiti svoj prvi naslov prvaka nakon točno 30 godina. Viborg je četvrti sa 44 boda. Midtyjllandu na ruku ide samo nešto lošija forma AGF-a, u posljednjih pet utakmica imaju samo jednu pobjedu.

Međutim ne ide ni Midtyjllandu puno bolje budući da su u posljednja dva kola osvojili isto toliko bodova. Erlić je ove sezone zabio čak šest golova u 34 nastupa, prilično impresivno za stopera.
nogomet Danska Midtjylland Martin Erlić

