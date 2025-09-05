Naši Portali
NAHVALIO SVOG BRATA

Mlinka bi bio ponosan: Ličanin debitira za vatrene! Smolčić Večernjem otkrio koji su mu najjači aduti

Autor
Tomislav Dasović
05.09.2025.
u 13:30

Da mogu birati tko će od nas dvojice biti u reprezentaciji, ja bih izabrao svog brata. Ne mogu vam opisati koliki ponos osjećam zbog njega, kaže Hrvoje Smolčić

S obronaka Ličke Plješivice, planine čiji se dijelovi spuštaju uz Granicu s Bosnom i Hercegovinom, iz mjesta Veliki i Mali Skočaj porijeklo – rođenjem svojih roditelja – vuče jedan od najvećih hrvatskih nogometaša svih vremena, danas 65-godišnji Marko Mlinarić. Ličanin korijenima, ali rođenjem Zagrepčanin i Dinamova legenda.

Svima omiljeni Mlinka, akter prve službene utakmice Hrvatske, protiv SAD-a 1990. godine, do ovoga rujna bio je jedina poveznica Like i vatrenih, do dana kada je izbornik Zlatko Dalić odlučio pozivnicu poslati 25-godišnjem Gospićaninu Ivanu Smolčiću, nogometašu talijanskog prvoligaša Coma.

