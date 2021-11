VIDEO Pogledajte kako se srpski junak narugao Ronaldu

Aleksandar Mitrović, srpski nogometaš koji je postao junak Srbije kada je odveo svoju reprezentaciju na Svjetsko prvenstvo i poslao Portugal u dodatne kvalifikacije. Tako su se Ronaldo i društvo znojili od muke dok su Srbi slavili, a na poseban način je to upravo učinio Mitrović.

Naime, on je istrčao iz svlačionice u boksericama, potkošulji i šlapama, ogrnut u srpsku zastavu s Coca-Colom u ruci. To je sve podsjetilo na Ronaldovo micanje Cole sa stola kako bi potaknuo ljude da piju vodu.

Bila je ovo dobra šala na Ronaldov račun i to još na njegovom terenu.

Scores the winner against Portugal.



Celebrates with a can of Coke.



Aleksandar Mitrovic truly is Cristiano Ronaldo’s nemesis pic.twitter.com/ruc0KiH0AO