NOVI UGOVOR

Kupljen za rekordnu odštetu pa doživljavao ponižavanja, a sada je svima zatvorio usta

International Friendly - England v Japan
Paul Childs/REUTERS
VL
Autor
Hina
07.04.2026.
u 15:30

Dolaskom aktualnog vršitelja dužnosti menadžera kluba Michaela Carricka vratio se u početni sastav nakon teškog perioda pod bivšim menadžerima kada je izgubio status startera i kapetana

Stoper engleske nogometne reprezentacije, 33-godišnji Harry Maguire produžio je ugovor s Manchester Unitedom do ljeta 2027. godine s mogućnosti produženja suradnje na još jednu sezonu.

Maguire je na Old Trafford stigao iz Leicester Cityja 2019. godine za tada rekordnu odštetu za nekog obrambenog igrača od 80 milijuna funti. U dresu "crvenih vragova" dosada je odigrao 266 utakmica te je osvojio po jedan FA Kup i Liga kup. Dolaskom aktualnog vršitelja dužnosti menadžera kluba Michaela Carricka vratio se u početni sastav nakon teškog perioda pod bivšim menadžerima kada je izgubio status startera i kapetana.

"Predstavljati Manchester United ultimativna je čast. Oduševljen sam što ću nastaviti svoje putovanje u ovom nevjerojatnom klubu pred posebnim navijačima kako bismo stvorili još velikih trenutaka", poručio je Maguire.
Premiership Manchester United Harry Maguire

