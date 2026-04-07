NEVJEROJATNO

Bivši igrač poslao Lucescuu oštru poruku: 'Sin je uz tebe, a meni nisi dao da se oprostim od majke'

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group H - Romania v San Marino
GEORGE CALIN/REUTERS
Karlo Koret
07.04.2026.
u 17:44

Liječnici sada razmatraju mogućnost ugradnje ECMO sustava koji pomaže radu srca i pluća, a konačna odluka po tom pitanju bit će donesena kroz dogovor s obitelji

Rumunjska trenerska legenda Mircea Lucescu još je uvijek u bolnici u vrlo teškom stanju. Podsjetimo, hospitaliziran je još 29. ožujka kada mu je pozlilo, a potom je u petak trećeg travnja pretrpio i srčani udar nakon kojeg je stavljen u induciranu komu. Posljednje informacija stigle su nakon obavljenog složenog CT-a koji je pokazao znakove ishemijskog moždanog udara i plućne tromboembolije, priopćila je Sveučilišna hitna bolnica u Bukureštu.

Liječnici sada razmatraju mogućnost ugradnje ECMO sustava koji pomaže radu srca i pluća, a konačna odluka po tom pitanju bit će donesena kroz dogovor s obitelji. Ablacijski zahvat trenutačno je teško izvesti zbog kompliciranog zdravstvenog stanja, a transplatacija srca bila bi iznimno rizična.

Zanimljivu poruku legendarnom rumunjskom stručnjaku poslao je njegov bivši igrač, meksički napadač Nery Castillo:

- Drago mi je što je tvoj sin došao vidjeti te u ovim teškim trenucima kako bi bio uz tebe. Ti meni nisi dopustio da vidim svoju majku kada je pala u komu, niti si mi dopustio da se oprostim od nje na njezinu sprovodu. Ipak, nadam se da ćeš uskoro ozdraviti - napisao je na svom profilu na Instagramu.

Između ove dvojice postoji netrpeljivost još otkako je Castillo igrao pod Lucescuom u ukrajinskom Šahtaru. Tada je na jednoj utakmici oduzeo jedanaesterac standardnom izvođaču Cristianu Lucarelliju, usprskos trenerovim željama, i promašio. Nakon toga više nikada nije zaigrao za ukrajinskog velikana.
Ključne riječi
srčani udar zdravstveno stanje Mircea Lucescu

