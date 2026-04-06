Ovo još nije viđeno! Bizarne metode treninga kojima se svi čude... 'Pa kako ćete tako pobjeđivati!?'

Neuobičajene metode treninga Mikela Artete dosegle su novu razinu u ponedjeljak, a igrači Arsenala viđeni su kako izvode niz bizarnih vježbi. Arteta je poznat po primjeni jedinstvenih ili neortodoksnih strategija u nastojanju da izvuče najbolje iz svojih igrača, a jednom je unajmio džeparoše kako bi 'promovirao situacijsku svjesnost', kako su opisali engleski mediji. A sada, nakon uzastopnih poraza od Manchester Cityja i Southamptona - u finalu Carabao Cupa i četvrtfinalu FA Cupa - čini se da je Španjolac pomaknuo stvari na višu razinu.

Sa srušenim snovima o četverostrukom naslovu, momčad Topnika je na Uskrsni ponedjeljak prošla kroz cijeli niz naizgled novih grupnih trening vježbi u Sobha Realty Training Centru u Londonu. Isječci na Sky Sportsu prikazivali su igrače u grupama od četiri kako drže loptu između glava dok se pokušavaju kretati po terenu. Zatim su se vratili kako bi završili još jednu vježbu u kojoj su držali olovke između vrhova prstiju, dok su pokušavali dodati loptu jedan drugome i kretati se po terenu.

Vježbe, iako neobične, mogle bi se shvatiti kao test koncentracije. Igrači se moraju usredotočiti na nekoliko stvari odjednom, a istovremeno obaviti posao. Međutim, nogometni navijači brzo su se narugali Artetinim najnovijim nekonvencionalnim vježbama, a jedan ih je nazvao njegovim najnovijim 'trikom'. Jedan korisnik društvenih mreža odgovorio je na isječak, koji je postao viralan na X-u, rekavši: 'I želite osvojiti Ligu prvaka s ovakvim treningom.'

Drugi je dodao: 'Ovaj trening će i dalje rezultirati katastrofom.'

Arteta ima misiju voditi Arsenal do njihovog prvog naslova Premier lige u 22 godine - nakon što je u proteklom mjesecu njegova momčad podbacila u oba domaća natjecanja - i očito čini sve kako bi postigao taj cilj. Španjolac je prethodno koristio druge nekonvencionalne metode, koje su uključivale zapošljavanje profesionalnih džepara da kradu od njegovih vlastitih igrača na timskoj večeri kako bi ih naučili lekciju o tome da budu uvijek na oprezu. Također je pustio 'You'll Never Walk Alone' na zvučnicima tijekom treninga u pokušaju da upozna svoje igrače sa zastrašujućom atmosferom na Liverpoolovom stadionu Anfield prije gostujuće utakmice.

Igrači Arsenala također su bili podvrgnuti timskom razgovoru gdje je Arteta izvukao žarulju i mahao njome po svlačionici kako bi simbolizirao kako želi da njegova momčad igra s 'energijom'. A nedavno je Arteta otkrio planove da angažira pomoć pilota borbenih zrakoplova RAF-a kako bi poboljšao komunikaciju. Govoreći na događaju uz svog prijatelja i legendarnog košarkaškog trenera Stevea Kerra, menadžera Arsenala objasnio je:

- Dakle, britanski borbeni zrakoplovi, na primjer. Stupit ću u kontakt s tim dečkima, kako komuniciraju, jer je to život ili smrt. Siguran sam da ne koriste 20 fraza ili 20 riječi ako postoji jedna riječ. Nećete kazati: "Ne, vjetar puše ovamo, sada morate skrenuti lijevo", jer bum, mrtav si. Dakle, bit će to samo jedna riječ - kazao je Arteta.

Vodeća momčad Premier lige poražena je 1:2 od Southamptona u subotu navečer, a Shea Charles je postigao dramatičan pobjednički pogodak pet minuta prije kraja utakmice i osigurao mjesto u polufinalu FA kupa protiv svih očekivanja. Uzastopni porazi od Saintsa i Cityja prvi su pravi znakovi velikog pritiska na momčad Arsenala koji traži svoj prvi trofej u šest godina. Iako im je poraz od Southamptona prepolovio nade za osvajanje četverostrukog trofeja, i dalje su komfornoj situaciji za naslov prvaka Premier lige - devet bodova ispred drugoplasiranog Cityja - i nalaze se u četvrtfinalu Lige prvaka.