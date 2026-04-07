Svetislav Basara

'Đinđić je ubijen "po algoritmu", svjestan da je društveni poredak u Srbiji takav da vodi ka ubojstvu svakog tko zaprijeti da ga promijeni nabolje'

Autor
Branimir Pofuk
07.04.2026.
u 10:00

Jedan od najvažnijih suvremenih srpskih pisaca, koji je objavio novi roman 'Đinđić; memoari s onu stranu groba", govori o svojoj novoj knjizi, ali i o svim ključnim i ujedno zapaljivim točkama koje opterećuju društva u regiji i koje nas neprekidno drže taocima povijesnih neraspletenosti

Čudo jedno koliko je čovjeka djelić sekunde poslije smrti baš briga što je mrtav. Ove su prve riječi koje je u svojim posmrtnim memoarima napisao ubijeni srpski premijer Zoran Đinđić, odnosno izdiktirao ih na njemačkom svom prekogrobnom notaru Bertholtu, pa onda uputio prevoditeljici da ih prevede na srpski.

Glas, koji se javlja otamo odakle se nitko mrtav ne javlja, Đinđiću je dao Svetislav Basara u svom novom romanu "Đinđić: memoari s onu stranu groba" (transkript). Provlači se taj glas već kroz nekoliko prethodnih Basarinih romana, grmi nerijetko iz Basarinih famoznih dnevnih kolumni u Kuriru, a evo ga sada i u čitavoj knjizi koju je objavila i nedavno predstavila beogradska izdavačka kuća Laguna.

smrt đinđić Srbija knjiga svetislav basara

