Kum s Armanijem i devet prstenova: Kako je ovaj čovjek postao najmoćniji čovjek NBA lige

Patrick James Riley, legendardni košarkaški NBA trener, poznatiji kao "The Godfather", jedina je osoba u povijesti sjevernoameričkog sporta koja je osvojila naslov kao igrač, pomoćni trener, glavni trener i predsjednik kluba. Slika je postala kultna: besprijekorno odijelo Giorgia Armanija, kosa zalizana unatrag s preciznošću kirurga i ledeni pogled koji prodire kroz buku dvorane. Pat Riley, hodajući uz aut-liniju, desetljećima je bio više od trenera; bio je simbol stila, moći i kontrole. Njegov nadimak "Kum" nije proizašao samo iz vanjštine, već iz autoriteta kojim je gradio dinastije i uništavao protivnike, pretvarajući košarku u šahovsku partiju u kojoj je on uvijek bio nekoliko poteza ispred. No, iza te fasade holivudskog glamura i mafijaške aure krije se priča o čovjeku kojeg je oblikovala bolna uspomena na vlastitog oca i neutaživa glad za dokazivanjem.

Njegov životni put definiran je kompleksnim odnosom s ocem, Leonom "Leejem" Rileyem, igračem niželigaškog bejzbola čija je karijera naprasno prekinuta, ostavivši ga ogorčenim i slomljenim. Leejevo razočaranje utapalo se u alkoholu, a sinu je ostavio nasljeđe straha od neuspjeha i opsesivne potrebe za kontrolom. Lee je sina odgajao spartanski, tjerajući ga da igra protiv starijih i jačih dječaka kako bi očvrsnuo. Posljednji savjet koji mu je dao bio je brutalan i izravan:

- S vremena na vrijeme dođe trenutak kada se čovjek mora ukopati, čvrsto stati i pokazati tko je i u što vjeruje - i nekome razbiti guzicu.

Što sad čeka Dalića i Vatrene? Do SP-a će odigrati još dvije utakmice, evo protiv koga Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kao igrač, bio je solidan, ali ne i zvijezda. Vrhunac je dosegao 1972. godine kada je s Los Angeles Lakersima osvojio svoj prvi od ukupno devet šampionskih prstenova. Prava preobrazba dogodila se kada je igrački dres zamijenio trenerskom pločom. Preuzevši Lakerse 1981., postao je arhitekt jedne od najuzbudljivijih momčadi svih vremena. Njegovi "Showtime" Lakersi, predvođeni Magicom Johnsonom i Kareemom Abdul-Jabbarom, nisu bili samo napadačka sila; njihov glamur bio je izgrađen na čvrstoj obrani i nemilosrdnoj borbi za loptu. Riley je uveo inovativnu 1-3-1 zonsku zamku i usadio igračima mantru koja i danas odzvanja dvoranama:

- Nema skokova, nema prstenova.

S Lakersima je osvojio četiri naslova, a 1988. je čak zaštitio pojam "three-peat" (tri uzastopna naslova).

Nakon što je "toksična zavist", kako je sam opisao zasićenje unutar momčadi, okončala njegovu eru u Los Angelesu, Riley je preuzeo New York Knickse i u potpunosti promijenio svoj stil. Brzu i atraktivnu košarku zamijenio je brutalnom, fizičkom igrom na rubu incidenta. Knicksi su postali najomraženija, ali i najčvršća momčad lige, vodeći epske bitke protiv Chicago Bullsa Michaela Jordana. Odveo ih je do velikog finala 1994., ali je poražen u sedmoj utakmici. Godinu kasnije, u kontroverznom potezu, ostavku je dao faksom i preuzeo potpunu kontrolu nad Miami Heatom, postavši istovremeno trener i predsjednik košarkaških operacija. Bio je to potez koji je definirao ostatak njegove karijere - želio je apsolutnu moć, bez kompromisa.

U Miamiju je Riley konačno dobio svoje carstvo. Prvi veliki uspjeh ostvario je 2006. godine, osvojivši naslov s momčadi predvođenom mladim Dwyaneom Wadeom i dominantnim Shaquilleom O'Nealom. Nakon nekoliko sezona, povukao se s klupe, prepustivši je svom štićeniku Eriku Spoelstri, ali je iz ureda nastavio vući sve ključne poteze. Njegova vizija stvorila je ono što je danas poznato kao "Kultura Heata" - beskompromisni sustav koji zahtijeva vrhunsku fizičku spremu, mentalnu čvrstinu i potpunu podređenost timu. Igrači koji dolaze u Miami znaju da ih čeka najteži rad u ligi, ali i prilika za pobjedu. Riley je ugradio disciplinu koju je naučio od legendarnog trenera Adolpha Ruppa na sveučilištu Kentucky, gdje je svaka vježba bila tempirana, a svaka kretnja analizirana do najsitnijih detalja.

Njegov magnum opus kao klupskog operativca dogodio se 2010. godine, kada je izveo jedan od najspektakularnijih poteza u povijesti sporta. U jednom ljetu uspio je u Miami dovesti LeBrona Jamesa i Chrisa Bosha, koje je spojio s Wadeom i stvorio "Veliku trojku". Ta je momčad četiri godine zaredom igrala u finalu i osvojila dva naslova (2012. i 2013.), a Riley je dobio svoje prve prstenove isključivo u ulozi izvršnog direktora. Time je zacementirao svoj status vizionara koji ne samo da zna voditi momčad s klupe, već je i majstor pregovora i slaganja pobjedničkih slagalica. Čak i nakon odlaska "Velike trojke", nastavio je graditi konkurentne momčadi, često bez visokih izbora na draftu, što je rezultiralo iznenađujućim plasmanima u finale 2020. i 2023. godine.

Iako je u javnosti hladan i proračunat, oni koji ga poznaju opisuju ga kao čovjeka vođenog dubokim emocijama. Njegova supruga Chris, s kojom je u braku od 1970., njegova je najveća podrška, a obitelj s dvoje posvojene djece, Jamesom i Elisabeth, njegovo je utočište. U rijetkim trenucima otvarao bi dušu govoreći o ocu, priznajući da je sve što je postigao proizašlo iz želje da zacijeli rane iz djetinjstva i ispuni nasljeđe koje mu je ostavljeno. Danas, s gotovo 80 godina, Pat Riley i dalje je predsjednik Miami Heata, Kum koji iz sjene vuče konce.