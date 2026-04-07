Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 182
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TV ZVIJEZDA

Glumac kojeg vole Hrvatice priznao da je prevario suprugu, a mnogi su bili u šoku kada se doznalo tko mu je bila ljubavnica

Foto: Profimedia
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
07.04.2026.
u 19:15

Naime, David je 2010. godine za priznao da je varao suprugu, a aferu je obznanio pod pritiskom i prijetnjom da će druga žena svoju priču ispričati medijima

David Boreanaz (56), glumac poznat po ulogama u popularnim američkim serijama, stekao je značajnu popularnost i u Hrvatskoj. Publika ga je zavoljela kao 'dobrog' vampira Angela u 'Buffy, ubojica vampira', a još više simpatija osvojio je kao detektiv Seeley Booth u 'Kostima'. Ostvario je i glavnu ulogu u seriji 'SEAL Team', čije je snimanje završeno 2024. Od tada David više vremena posvećuje obitelji, no istovremeno planira i nastavak karijere. Na ovogodišnjem televizijskom festivalu Monte-Carlo otkrio je da radi na novom TV projektu koji bi sam pisao, producirao i u kojem bi tumačio glavnu ulogu.

Spomenuo je da trenutno intenzivno gleda 'Obitelj Soprano' tražeći inspiraciju, ali je naglasio da projekt neće biti o mafiji. Što se tiče njegovog privatnog života, Boreanaz je od 2001. godine u braku s glumicom i bivšim Playboyevim modelom Jaime Bergman. Godinu dana nakon vjenčanja dobili su sina Jadena Raynea, a 2009. i kćer Bellu Vitu Bardot. Iako se njihov brak danas čini stabilnim, prebrodili su jednu veliku krizu. Naime, David je 2010. godine za magazin People priznao da je varao suprugu, a aferu je obznanio pod pritiskom i prijetnjom da će druga žena svoju priču ispričati medijima.

Iako nije želio otkriti ime svoje ljubavnice, ubrzo se doznalo da je riječ o Rachel Uchitel, poznatoj i kao najpoznatijoj ljubavnici serijskog preljubnika Tigera Woodsa. Glumac je kasnije u intervjuima izjavio da je taj skandal, paradoksalno, ojačao njegov brak jer su se on i supruga morali suočiti s problemima i aktivno raditi na svom odnosu. "Nekad se nađeš u određenim situacijama koje mogu biti destruktivne. Vjerujem li u odustajanje? Ne vjerujem. Ja sam borac. Ja sam ljubavnik", poručio je Boreanaz.

Ključne riječi
Preljub brak veza ljubav David Boreanaz showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
književna preporuka miljenka jergovića

Važna knjiga u opusu velikoga njujorškog romanopisca za dobar početak jednoga novog hrvatskog nakladnika knjiga

Hoće li Telegram izdavaštvo opstati, ne zna se. Hoće, ukoliko njegovi vlasnici ne budu očekivali veći poslovni učinak od pozitivne nule i ukoliko još nekoliko godina budu ulagali tvrtkin novac u objavljivanje knjiga. Ali čak i ako se razočaraju u izdavanje knjiga - kao što se većina novih nakladnika ubrzo razočara - ostat će upamćeno da su u vrlo dobrom prijevodu Mirne Čubranić objavili ovu Austerovu knjigu

20
IZ DUBAIJA

'Dobivam samo 70.000 eura dnevno, ali na jedno ne smijem ni pomisliti': Žena milijardera otkrila kako izgleda njezin život

Kao utjecajna influencerica, ona redovito dijeli intimne detalje svog raskošnog načina života na TikTok profilu @malaikahraja, pružajući svojim brojnim pratiteljima uvid u to kako izgleda tipičan dan žene u svijetu ekstremnog bogatstva, od glamuroznih večera u najprestižnijim svjetskim restoranima do ekstravagantnih kupnji najnovijih kolekcija dizajnerskih torbi.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!