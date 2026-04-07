Britanski analitičar o strašnom scenariju: Trump će prije pritisnuti gumb, nego popustiti

Donald Trump se svojim najnovijim izjavama o Iranu doveo u vrlo, vrlo tešku poziciju, smatra vojni analitičar profesor Michael Clarke. U razgovoru za Sky news, Clarke je ocijenio kako postoji mogućnost da Trump odustane od svojih prijetnji Iranu, uključujući i onu da bi 'cijela civilizacija mogla nestati večeras'. Međutim, upozorava da povijesni obrasci ne moraju nužno upućivati na takav razvoj događaja. Podsjetio je na Trumpovu odluku da u siječnju nastavi s vojnom operacijom u Venezueli nakon što su američke snage tamo bile značajno ojačane, što, kako navodi, pokazuje sklonost donošenju odluka o djelovanju, a ne povlačenju.

Clarke dodatno ističe da pojačani napadi diljem Irana, koji su, prema dostupnim informacijama, ciljali željezničke mostove i strateške lokacije poput otoka Kharg, mogu upućivati na to da je došlo do preuranjenog djelovanja. U tom kontekstu postavlja pitanje zašto bi Sjedinjene Američke Države poduzele takve poteze, osim ako ih, kako kaže, Izrael ne pokušava potaknuti na bržu reakciju, što smatra mogućim scenarijem. Prema njegovoj procjeni, postoji zamah koji se razvio u posljednjih nekoliko sati i koji vodi prema situaciji koja bi mogla imati ozbiljne, potencijalno katastrofalne posljedice. Analitičar smatra da bi Trump mogao 'prije pritisnuti gumb, nego popustiti'.

Podsjećamo, Donald Trump je rekao da bi cijeli Iran mogao biti 'uništen' u utorak navečer. 'Cijela zemlja mogla bi biti uništena u samo jednoj noći, a ta bi noć vrlo lako mogla biti u utorak, rekao je Trump na konferenciji za novinare. Trump je Iranu postavio rok, u noći s utorka na srijedu u 2 sata (20 sati po istočnoameričkom vremenu) da omogući promet kroz Hormuški tjesnac, ključni pomorski put koji Teheran blokira u odgovoru na američko-izraelske napade. Ako Islamska republika prekrši rok, slijedi bombardiranje energetske infrastrukture i mostova, zaprijetio je republikanac. 'Otvorite prokleti tjesnac, vi ludi gadovi, ili ćete živjeti u paklu - samo gledajte! Slava Alahu', napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži na Uskrs.

U utorak je Iran postavio preduvjete za pregovore o trajnom miru sa Sjedinjenim Državama, otkrio je u utorak Reutersu visoki dužnosnik, a oni uključuju trenutnu obustavu napada, jamstva da se neće ponoviti te ratnu odštetu. Dužnosnik je istaknuo kako Teheran odbacuje bilo kakav prekid vatre sa SAD-om koji bi bio privremenog karaktera. Dodao je da bi trajni mirovni sporazum trebao omogućiti Iranu naplatu naknada za brodove koji prolaze kroz Hormuški tjesnac, a koje bi varirale ovisno o vrsti broda, njegovu teretu i trenutačnim uvjetima.