Znate li čime se bavi kći Luke Modrića? Ostvarila je veliki uspjeh, tata je jako ponosan

Gazzetta dello Sport piše da je Modrić iz Napulja pratio prijenos preko mobitela. Hrvatski kapetan nije mogao biti na utakmici jer je jučer s Milanom igrao derbi protiv Napolija u kojem su crno-crveni poraženi 1:0. Modrić je bio oduševljen kao i supruga Vanja te drugih dvoje djece, Ivano i Sofija.

Ema Modrić, 13-godišnja kći Luke Modrića, na Uskrsni je ponedjeljak osvojila prvi trofej kao nogometašica Milana. U finalu Garino kupa, natjecanja za djevojčice do 13 godina, Ema je sa svojom momčadi svladala Inter s 2:0.

Modrićeva kći ranije je nastupala za mlađe kategorije Reala, ali onda se s ocem preselila u Italiju i prešla u Milan. Ranije je u četvrtfinalu postigla gol za Milan protiv Sassuola (3:1), a Luka odlazi na njezine utakmice kada god može.
