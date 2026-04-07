Znate li čime se bavi kći Luke Modrića? Ostvarila je veliki uspjeh, tata je jako ponosan

Ema Modrić, 13-godišnja kći Luke Modrića, na Uskrsni je ponedjeljak osvojila prvi trofej kao nogometašica Milana. U finalu Garino kupa, natjecanja za djevojčice do 13 godina, Ema je sa svojom momčadi svladala Inter s 2:0.
Gazzetta dello Sport piše da je Modrić iz Napulja pratio prijenos preko mobitela. Hrvatski kapetan nije mogao biti na utakmici jer je jučer s Milanom igrao derbi protiv Napolija u kojem su crno-crveni poraženi 1:0. Modrić je bio oduševljen kao i supruga Vanja te drugih dvoje djece, Ivano i Sofija.
Modrićeva kći ranije je nastupala za mlađe kategorije Reala, ali onda se s ocem preselila u Italiju i prešla u Milan. Ranije je u četvrtfinalu postigla gol za Milan protiv Sassuola (3:1), a Luka odlazi na njezine utakmice kada god može.
Ema Modric, figlia di Luka nata nel 2013, ha vinto la Garino Cup femminile col Milan: battute Inter e Juve in semifinale e finale. Papà Luka ha visto un pezzo di finale da Napoli via FaceTime.— luca bianchin (@lucabianchin7) April 6, 2026
