HRVATSKA LEGENDA

'Ovo što radi Luka Modrić je skandal. Uprava Milana već je odlučila što će učiniti s ugovorom'

Serie A - Napoli v AC Milan
CIRO DE LUCA/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
07.04.2026.
u 08:27

Lukino remek djelo nije ostavilo navijače ravnodušnima, ubrzo su uslijedile brojne reakcije

Nogometaši Napolija preskočili su Milan na drugom mjestu ljestvice talijanskog prvenstva minimalnom 1-0 domaćom pobjedom u međusobnom dvoboju u zadnjoj utakmici 31. kola. Jedini gol na utakmici postigao je Politano u 79. minuti.

Aktualni prvaci tim su golom stigli do učinka od 65 bodova, dva više od Milana u redovima kojeg je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odigrao čitav susret.

Modrić je u 12. minuti utakmice primio loptu uz aut-liniju i započeo prodor prema protivničkom golu. Fantastičnom kontrolom lopte i promjenom tempa igre, uspio je slalomom izbjeći trojicu suparničkih igrača, a zaustavljen je prekršajem na samoj granici kaznenog prostora. 

Lukino remek djelo nije ostavilo navijače ravnodušnima, ubrzo su uslijedile brojne reakcije: 'Ovo što radi Luka Modrić je skandal. Promjena ritma i dribling kojim prođe trojicu. Morao se pojaviti četvrti i srušiti ga da bi ga zaustavio... s 40 godina. Brutalno'.

- Luka Modrić, 40 godina. Vanzemaljac u pokretu - napisao je jedan korisnik platforme X. Još jedan je nadodao: 

- Modrić je klasa za sebe. 40 godina, nevjerojatan igrač.

Modrićeva posvećenost i inteligencija razlog su zašto talijanski mediji, poput poznate Football Italia, pišu da je uprava Milana već odlučila aktivirati opciju u njegovom ugovoru i produžiti suradnju do ljeta 2027. godine.

