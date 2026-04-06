POTVRĐENO JE

Dinamo od sljedeće sezone uvodi drugu momčad: Evo i tko će ju voditi s klupe

Zagreb: Zagrijavanje uoči početka utakimce GNK Dinamo - NK Lokomotiva
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
06.04.2026.
u 13:59

Pokušaj je bio da se oformi i godinu prije, ali zbog kasne prijave i tehničkih razloga to jednostavno nije bilo moguće, pa smo moj stožer i ja preuzeli juniore. Upravo će ti dečki iz juniora od iduće sezone, to jest od srpnja, biti uz mene kad krenu pripreme za Dinamo 2

Već se neko vrijeme piše i priča o mogućnosti zagrebačkog Dinamo da od sljedeće godine oformi drugu momčad koja bi se natjecala u drugom rangu hrvatskog nogometa - Prvoj nogometnoj ligi. Plavi su se dugo borili za povratak drugih momčadi, a kada su one dozvoljene, jasno su dali do znanja kako će ju i stvoriti i koristiti kao platformu za svoje talentirane juniore koji bi se kroz nju trebali afirmirati u seniroskom nogometu.

Dinamo II tako će se od sljedeće sezone natjecati u Prvoj nogometnoj ligi, a poznato je i tko će ju voditi. Trener druge momčadi Dinama tako će postati Jerko Leko koji trenutačno obnaša funkciju trenera juniorske momčadi plavih. Sam je to i potvrdio u razgovoru za SportKlub:

- Da, napokon se oformio i taj Dinamo 2. Pokušaj je bio da se oformi i godinu prije, ali zbog kasne prijave i tehničkih razloga to jednostavno nije bilo moguće, pa smo moj stožer i ja preuzeli juniore. Upravo će ti dečki iz juniora od iduće sezone, to jest od srpnja, biti uz mene kad krenu pripreme za Dinamo 2, koji će igrati u Prvoj NL - rekao je bivši hrvatski reprezentativac.

Otkrio je i kako smatra da je to odličan potez za budućnost kluba s Maksimira:

- Mislim da je to korak koji nam je trebao. I ja sam prošao posudbe u razdoblju koje je iznimno bitno. Važno je imati igrače na posudbama pod kontrolom i zato je Dinamo II, po meni, odlična stvar. Imamo puno dobrih igrača, a ponekad nijanse odlučuju hoće li netko postati igrač ili ne - dodao je.

Za kraj je otkrio i kako se u Dinamovoj juniorskoj momčadi kriju mladi talentirani igrači koji bi mogli postati veliki nogometaši u budućnosti:

- Ima, ima sigurno. Ne bih o imenima, ali svakako ih ima i polako ih priključujemo prvoj ekipi, one za koje mislimo da zaslužuju i koje klub prepoznaje kao potencijal. I to ne samo za Dinamo, nego i kasnije za prodaju. Dinamo je, bez obzira na sve, klub koji mora prodavati mlade igrače te ih stvarati za sebe i za reprezentaciju. Tako je bilo godinama i nadam se da smo na dobrom putu da se to i nastavi - zaključio je.

