Najstariji srpski pjevač (88) ljubi 41 godinu mlađu: 'Mojoj djeci nije bilo ugodno, ali su shvatila'

Andrija Bajić (88), najstariji pjevač na srpskoj estradnoj sceni kojeg obožavatelji znaju kao nekadašnjeg člana čuvenog dvojca "Braća Bajić", iznenadio je tamošnju javnost priznanjem da uživa u ljubavi s 41 godinu mlađom kolegicom, poznatom kao Mala Cana. Iako Bajić ističe da mu je Cana "desna ruka" i da su "kao jedna osoba", priznao je da je na početku ljubavne priče bilo obiteljskih problema i da njegovoj djeci uopće nije bilo ugodno.

– Mi se potpuno razumijemo u svemu. Mojoj djeci u početku nije bilo ugodno zbog razlike u godinama i zato što je netko došao na mjesto njihove majke. Nije to tek tako jednostavno, ali su shvatila – prenosi pjevačeve riječi Blic. Usprkos tome, Bajić ističe da su danas odnosi između njih fenomenalni.

Osim ljubavne veze, ovaj estradni par njeguje i poslovnu suradnju. Bajić ističe da mu partnerica pomaže u svemu, da često zajedno pjevaju, a nedavno su snimili i duet. Riječ je o krajiškoj pjesmi, odnosno srpskoj narodnoj numeri, koju su poklonili bratstvu Kuraica u znak zahvalnosti, jer su redoviti gosti na njihovim zabavama.

Onima koji komentiraju njihovu razliku u godinama, Andrija Bajić poručuje sljedeće: – Ja sam sretan, ona također, da li neko priča ovako ili onako, to je njihov problem. Neka svako uređuje sebi život onako kako smatra da je najbolje, a mi smo shvatili da smo jedno za drugo, koliko Bog kaže da traje i to je to – zaključio je pjevač.