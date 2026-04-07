Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 191
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LJUBAV BEZ GRANICA

Najstariji srpski pjevač (88) ljubi 41 godinu mlađu: 'Mojoj djeci nije bilo ugodno, ali su shvatila'

Foto: Instagram
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
07.04.2026.
u 09:10

Osim ljubavne veze, ovaj estradni par njeguje i poslovnu suradnju. Andrija Bajić ističe da mu partnerica pomaže u svemu, da često zajedno pjevaju, a nedavno su snimili i duet

Andrija Bajić (88), najstariji pjevač na srpskoj estradnoj sceni kojeg obožavatelji znaju kao nekadašnjeg člana čuvenog dvojca "Braća Bajić", iznenadio je tamošnju javnost priznanjem da uživa u ljubavi s 41 godinu mlađom kolegicom, poznatom kao Mala Cana. Iako Bajić ističe da mu je Cana "desna ruka" i da su "kao jedna osoba", priznao je da je na početku ljubavne priče bilo obiteljskih problema i da njegovoj djeci uopće nije bilo ugodno.

– Mi se potpuno razumijemo u svemu. Mojoj djeci u početku nije bilo ugodno zbog razlike u godinama i zato što je netko došao na mjesto njihove majke. Nije to tek tako jednostavno, ali su shvatila – prenosi pjevačeve riječi Blic. Usprkos tome, Bajić ističe da su danas odnosi između njih fenomenalni.

Osim ljubavne veze, ovaj estradni par njeguje i poslovnu suradnju. Bajić ističe da mu partnerica pomaže u svemu, da često zajedno pjevaju, a nedavno su snimili i duet. Riječ je o krajiškoj pjesmi, odnosno srpskoj narodnoj numeri, koju su poklonili bratstvu Kuraica u znak zahvalnosti, jer su redoviti gosti na njihovim zabavama.  

Onima koji komentiraju njihovu razliku u godinama, Andrija Bajić poručuje sljedeće: – Ja sam sretan, ona također, da li neko priča ovako ili onako, to je njihov problem. Neka svako uređuje sebi život onako kako smatra da je najbolje, a mi smo shvatili da smo jedno za drugo, koliko Bog kaže da traje i to je to – zaključio je pjevač.
Ključne riječi
Srbija pjevač Andrija Bajić showbiz

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar Srna
Srna
10:01 07.04.2026.

Prvo kod bilježnika da se sastavi oporuka, pa ćemo vidjeti dal te još voli!

Avatar kozorog
kozorog
10:32 07.04.2026.

samo mu mogu ljudi biti zavidni. kad mi budemo imali 88 godina, tko će biti uz nas.. a uz njega je... 41 godinu mlađa! ta već raspoznaje znakove srčanog i moždanog udara, šečernu, i slične probleme malo starijih. :)

Avatar PepekDolenec
PepekDolenec
16:44 07.04.2026.

Evo, upravo klikam "x" i izlazim iz tog trofaznog portala. Više vas NE otvaram.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!