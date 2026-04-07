Hrvatica iz dijaspore bez filtera o životu u Hrvatskoj: 'Svi ga romantiziraju, ali nitko ne govori istinu'

Na društvenim mrežama već neko vrijeme kruži trend takozvanih „nepopularnih mišljenja“, u kojem korisnici svjesno iznose stavove za koje znaju da će izazvati podijeljene reakcije. Upravo takav pristup odabrala je i djevojka koja na Instagramu zove Matea M, objavivši video u kojem iznosi svoje viđenje Hrvatske iz pomalo specifične perspektive, kao osoba rođena u Hrvatskoj, ali odrasla u Kanadi.

Matea je naglasila kako već petnaest godina živi izvan Hrvatske, ali istovremeno smatra da joj upravo ta kombinacija iskustava daje legitimno pravo da komentira društvo iz kojeg potječe. Jedna od prvih tvrdnji koje iznosi odnosi se na odnos domaćih ljudi prema vlastitoj zemlji. Prema njezinu mišljenju, osobe koje su rođene i odrasle u Hrvatskoj često ne cijene dovoljno ono što imaju, posebno u usporedbi s onima koji su živjeli u inozemstvu i iskusili drugačije životne okolnosti.

U tom kontekstu posebno ističe dostupnost domaćih proizvoda. Naglašava kako je mogućnost kupnje svježih, lokalnih i tradicionalnih proizvoda diljem zemlje nešto što mnogi ne cijene dovoljno, iako je riječ o velikoj prednosti u odnosu na brojne druge države. Matea se također osvrće na društvenu komunikaciju i mentalitet, ističući kako Hrvatska može biti mjesto gdje ljudi vrlo brzo „otvrdnu“. Granica između izravnosti i nepristojnosti, prema njezinim riječima, često je zamagljena, što može biti izazovno za one koji nisu navikli na takav stil komunikacije.

Jedna od zanimljivijih opservacija odnosi se na percepciju života u Hrvatskoj iz perspektive dijaspore i stranaca. Prema njezinu mišljenju, mnogi romantiziraju život u Hrvatskoj, no pritom zamišljaju isključivo ljetnu sezonu, more, sunce i opušteni način života, zanemarujući svakodnevne realnosti koje dolaze s ostatkom godine. Posebno se osvrće i na fenomen kritike unutar društva. Ističe kako Hrvati sami vrlo često oštro kritiziraju vlastitu zemlju, no kada iste primjedbe dolaze od stranaca ili ljudi izvan Hrvatske, reakcija postaje obrambena.

Zanimljiv dio njezinog videa tiče se i kulture odijevanja. Matea priznaje da joj se sviđa što se u Hrvatskoj i za kratke, svakodnevne izlaske očekuje određena razina uređenosti. Iako to može djelovati kao društveni pritisak, ona ga vidi i kao poticaj da se ljudi osjećaju sređenije i samouvjerenije. Na kraju, dotiče se i teme koja je gotovo univerzalna, ali u Hrvatskoj, prema njezinu iskustvu, ima posebno izraženu ulogu, ogovaranja. Opisuje ga kao sastavni dio društvenog života, naglašavajući da čak i oni koji ga pokušavaju izbjeći teško mogu ostati izvan tog kruga.