Jedan je od najboljih u povijesti, no navijači mu postavili rijetko viđeni ultimatum: 'To nećemo više trpjeti'

Navijači Real Madrida, koji su očito siti svega, pokrenuli su novu web stranicu koja odbrojava vrijeme, od godina do točnih sekundi, do isteka ugovora Kyliana Mbappéa. Prošli vikend, Los Blancosi su poraženi 1:2 u posljednjoj minuti protiv Mallorce, što ih je u utrci za naslov ostavilo sedam bodova zaostatka za Barcelonom.

Prije tog poraza, pobijedili su u pet utakmica zaredom, protiv Celte Vigo, dvaput protiv Manchester Cityja, Elchea i Atletica Madrida. Zbog ozljeda i problema s fizičkom spremom, Mbappé nije započeo nijednu od tih utakmica, a dvije je u potpunosti propustio.

Neki Mbappéov kritičari ukazali su na pad njegove izvedbe nakon što je Francuz vraćen u početnih jedanaest, a njegova forma je opet izazvala ljutnju. Poznati voditelj Josep Pedrerol iz emisije 'El Chiringuito' predložio je da glavni trener Alvaro Arbeloa javno prozove Mbappéov nedostatak obrambenog doprinosa, baš kao što je to učinio Luis Enrique kada su njih dvojica zajedno radili u Paris Saint-Germainu.

- Mbappé je briljantan igrač, ali još nije shvatio veličinu Real Madrida i što taj grb predstavlja. Neprihvatljivo je biti nemaran u trčanju ili obavljanju obrambenih dužnosti - rekao je Pedrerol.

Marca je, u međuvremenu, napisala: „Mbappé nije zabio – to je nevjerojatno. Real Madrid treba njegove pogotke. Zapravo, čini se da je momčad napredovala u njegovoj prisutnosti. Ali njegova ozljeda je također pokazala da je momčad sposobna nositi se i bez njega. Mbappé nije sudjelovao u pet uzastopnih pobjeda (osim nekoliko minuta protiv Atlética), no momčad je nastavila igrati dobro...“

Iako je zapravo nevjerojatno je da je osvajač Svjetskog prvenstva meta kritika navijača Real Madrida unatoč tome što je ove sezone postigao 38 pogodaka u 36 utakmica, uključujući 23 u La Ligi i 13 u Ligi prvaka. No, nova web stranica, www.mbappe2029.com, odbrojava sekunde, minute, sate, dane, mjesece i godine do isteka njegovog ugovora.

Ne samo to, već postoji i ticker uživo koji u stvarnom vremenu izračunava koliko je koštao i koliko i dalje košta klub. U trenutku pisanja ovog teksta, brojka iznosi 126.479.087 eura, a to ne uključuje ni naknadu za transfer jer je prešao besplatno iz PSG-a. Otkad je Mbappé u momčadi, jedini trofeji koje je Madrid osvojio su UEFA Superkup i FIFA Interkontinentalni kup. U utorak igraju protiv Bayern Münchena u teškoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka na Santiago Bernabeuu.