U Dinamu su ga obožavali, a sada je odbio postati jedan od najplaćenijih u povijesti!

Prošle su gotovo dvije godine otkako se Dani Olmo vratio u Barcelonu, a Španjolci još uvijek nisu sigurni u procjeni je li bio pravo pojačanje za Katalonce u proteklom razdoblju. Iako je ovaj bivši Dinamo veznjak nesumnjivo pokazao da može igrati u ovoj momčadi Barcelone, niz ozljeda ga je spriječio da se nametne kako je priželjkivao.

Svjestan takvih okolnosti, saudijski klub Al Qadsiah bio je među klubovima zainteresiranima za usluge bivše zvijezde RB Leipziga i Dinama. Prema Diario SPORT-u, Danija Olma je kontaktirao Al Qadsiah, u kojem već igraju Nacho Fernandez, Koen Casteels i Julian Weigl. Saudijski klub bio je navodno spreman dati unosnu ponudu za Olma, što bi ga učinilo jednim od najplaćenijih španjolskih nogometaša. Naime, prema španjolskim izvorima, Al Qadsiah je bio spreman ponuditi paket od oko 9,5 milijuna eura godišnje, iznos koji čak ni Lamine Yamal ne zarađuje u Barceloni.

Ukupni paket vrijedio je oko 40 milijuna eura, raspoređenih na četiri godine. To je bila ponuda koju je većini igrača teško odbiti. Saudijski klub je čak bio spreman ići i do 60 milijuna eura kako bi pokušao uvjeriti Barcelonu da se riješi Olma.

Međutim, Dani Olmo je odbio ponude Al Qadsiaha. On jednostavno imao jedan cilj: nametnuti se u Barceloni. U ovoj odluci sigurno je ulogu igrala i politička situacij na Bliskom Istoku koja je i dalje neizvjesna. Ovo nije bio prvi put da je Olmo odbio ponude drugih klubova, već je ranije odbijao ponude klubova Premier lige i Ligue 1, samo da bi njegova misija u Barceloni uspjela!