Split osam sekundi prije kraja stigao do pobjede protiv Dubrave

Košarkaši Splita su mnogo teže od očekivanog ostvarili pobjedu u 27. kolu domaćeg prvenstva iako su bili na pedalj od poraza, svladali su na svom parketu Dubravu 80-79 (17-16, 20-13, 27-20, 16-30).

Gosti iz Zagreba kvalitetno su parirali tijekom prve četvrtine te su nakon deset uvodnih minuta imali minimalan zaostatak od 16-17. U drugoj dionici se počeo stvarati razdor između ove dvije momčadi.

Što sad čeka Dalića i Vatrene? Do SP-a će odigrati još dvije utakmice, evo protiv koga Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Poluvrijeme je Split dočekao uz prednost od 37-29, a nakon treće četvrtine pobjegao je domaćin i na 15 poena razlike te se činilo da je time riješio pitanje pobjednika. No, tri i pol minute prije kraja Dubrava je stigla na 72-75, dok je minutu i 40 sekundi prije kraja povela 78-77.

Splićani ipak nisu dopustili šok u svojoj dvorani te je osam sekundi prije kraja Drežnjak pogodio za 80-79 i pobjedu svoje momčadi. Dubrava je posljednju četvrtinu dobila s 30-16, ali ipak nije kompletirala veliki preokret i iznenađujuće slavlje.

Prvi strijelac Splita bio je Teyvon Myers s 14 poena, a ostvario je i šest asistencija. Jacob Stephens je dodao 11 koševa uz pet skokova, dok je junak Dario Drežnjak ubacio devet poena uz sedam skokova i tri asistencije.

Na drugoj strani kod Dubrave je John Wright postigao 17 poena uz šest asistencija, dok je Jure Škifić ubacio 15 poena uz šest skokova i tri asistencije.

Na ljestvici vodi Zadar s 24 pobjede i samo tri poraza. Split sada ima omjer 20-6, dok je treća Cibona s 19-8. Samobor je na 15-12, a Zabok na 14-13. Dubrovnik je na 13 pobjeda i 14 poraza, dok Dubrava ima pobjedu manje i poraz više.