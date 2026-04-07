Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 215
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SPEKTAKL

Split osam sekundi prije kraja stigao do pobjede protiv Dubrave

Split: U 26. kolu Supersport premijer lige susreli su se KK Split i KK Alkar
Josko Herceg
VL
Autor
Hina
07.04.2026.
u 21:20

Prvi strijelac Splita bio je Teyvon Myers s 14 poena, a ostvario je i šest asistencija

Košarkaši Splita su mnogo teže od očekivanog ostvarili pobjedu u 27. kolu domaćeg prvenstva iako su bili na pedalj od poraza, svladali su na svom parketu Dubravu 80-79 (17-16, 20-13, 27-20, 16-30).

Gosti iz Zagreba kvalitetno su parirali tijekom prve četvrtine te su nakon deset uvodnih minuta imali minimalan zaostatak od 16-17. U drugoj dionici se počeo stvarati razdor između ove dvije momčadi.

Što sad čeka Dalića i Vatrene? Do SP-a će odigrati još dvije utakmice, evo protiv koga

Poluvrijeme je Split dočekao uz prednost od 37-29, a nakon treće četvrtine pobjegao je domaćin i na 15 poena razlike te se činilo da je time riješio pitanje pobjednika. No, tri i pol minute prije kraja Dubrava je stigla na 72-75, dok je minutu i 40 sekundi prije kraja povela 78-77.

Splićani ipak nisu dopustili šok u svojoj dvorani te je osam sekundi prije kraja Drežnjak pogodio za 80-79 i pobjedu svoje momčadi. Dubrava je posljednju četvrtinu dobila s 30-16, ali ipak nije kompletirala veliki preokret i iznenađujuće slavlje.

Prvi strijelac Splita bio je Teyvon Myers s 14 poena, a ostvario je i šest asistencija. Jacob Stephens je dodao 11 koševa uz pet skokova, dok je junak Dario Drežnjak ubacio devet poena uz sedam skokova i tri asistencije.

Na drugoj strani kod Dubrave je John Wright postigao 17 poena uz šest asistencija, dok je Jure Škifić ubacio 15 poena uz šest skokova i tri asistencije.

Na ljestvici vodi Zadar s 24 pobjede i samo tri poraza. Split sada ima omjer 20-6, dok je treća Cibona s 19-8. Samobor je na 15-12, a Zabok na 14-13. Dubrovnik je na 13 pobjeda i 14 poraza, dok Dubrava ima pobjedu manje i poraz više.

Ključne riječi
KK Dubrava KK Split

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!