LEGENDA AZURRA

Čovjek koji je igrao finale Svjetskog prvenstva s Italijom: 'Modrić može igrati još tri-četiri godine'

Serie A - Lazio v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
Hina
06.04.2026.
u 15:03

Defenzivni vezni igrač, koji je bio u Parmi, Laziju, Juventusu i Interu, smatra da se Italija nije treći put zaredom plasirala na Svjetsko prvenstvo jer u talijanskoj ligi igra previše stranaca i jer se ne daje prilika mladim talentiranim talijanskim igračima

Bivši talijanski nogometaš Dino Baggio rekao je u ponedjeljak u intervjuu španjolskim novinama AS da bi 40-godišnji Luka Modrić mogao odigrati još nekoliko godina u Milanu jer se produžilo trajanje nogometaša.

"Ja sam se trudio igrati do 33. ili 34. i to je već bilo previše. Danas je 40 gotovo normalno. Modrić, na primjer, može nastaviti još tri ili četiri godine u Milanu. Kazu Miura, koji je moje dobi, i dalje igra negdje“, izjavio je 54-godišnji Baggio.

On je od 1991. do 1999. odigrao 60 utakmica za reprezentaciju Italije, među kojima i finale Svjetskog prvenstva s Brazilom 1994. u SAD-u.

Što sad čeka Dalića i Vatrene? Do SP-a će odigrati još dvije utakmice, evo protiv koga

Defenzivni vezni igrač, koji je bio u Parmi, Laziju, Juventusu i Interu, smatra da se Italija nije treći put zaredom plasirala na Svjetsko prvenstvo jer u talijanskoj ligi igra previše stranaca i jer se ne daje prilika mladim talentiranim talijanskim igračima.

„Talijanski nogomet se previše promijenio u odnosu na naše dane. Već dugo se ne ulaže u mlade nade kao što se to činilo kad sam ja igrao“, izjavio je.

„Tada su zaista izlazili sjajni talijanski nogometaši. Naš nogomet je danas dosadan. Prije je bilo više kontri i brzine. Puno pažnje, dobra taktika…a danas se pokušavaju zabaviti dodavanjem lopte. Sviđaju si… Iscrpljen sam od gledanja svega ovoga, iskreno. Talijanski nogomet je izgubio identitet.“, dodao je Baggio.

Trostruki osvajač Kupa UEFA-e ne misli da je ovo samo ciklus, u kojem je ispadanje od BiH na jedanaesterce u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo niska točka, nakon čega bi se talijanski nogomet vratio na prijašnju razinu.

„Ne. U Italiji ima mnogo talenata, ali ih ne cijene kako zaslužuju. Ne oblikuju ih niti rade s njima. Također nemaju prilike u Seriji A. Naše prvenstvo želi nogometaše koji su već isklesani i pripremljeni“, rekao je. „Nema vremena za odgajanje zvijezda. Osim toga, 99,9 posto igrača talijanske lige su stranci. Talijanima je teško oblikovati se kako bi debitirali u prvoj momčadi. Čak bih i ja danas imao problema“, zaključio je Baggio.

Poručio je da „ne zna što će biti“, ako se sadašnja situacija u Italiji ne promijeni.

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić od prošlog ljeta igra u Milanu gdje je došao iz Real Madrida. Za trenutno drugoplasiranu momčad talijanskog prvenstva odigrao je 32 utakmice.

Milan Luka Modrić Dino Baggio

Avatar Pametanumoruludih
Pametanumoruludih
15:45 06.04.2026.

Treba u penziju sto prije. Unistio je klub i repku.

Karok
15:21 06.04.2026.

Problem Italije je u vrhunskom izborniku , uvijek su ga imali u izboru za reprezentaciju , gdje je sada ,vjerojatno kao Don Karlo otišli za novcem i zaradom važnijom od patriotizma.

