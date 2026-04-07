Mateša je pogodna figura za prozivku, ali najveća je odgovornost na revizorima

S planinskih vrhova stropoštao se još jedan menadžer o kojem smo na sportskim stupcima godinama slušali hvalospjeve o njegovim sposobnostima i ulozi, bez koje navodno ne bi bilo ni svjetske priče o fanatičnom ocu jedne od najpoznatijih skijaških obitelji. Na žalost, promašaji u slavljenju tog sportskog uspjeha nisu okončani s ukidanjem Snježne kraljice na Sljemenu, raskalašene investicije za elitu obilno financirane sredstvima poreznih obveznika, s mantrom o promociji ne samo turizma u Zagrebu. Najveći apsurd afere Pavlek je da njezino otkriće dokazuje da antikorupcijski sustav, makar i sa slučajnim povodom, ipak funkcionira, jer je taj uskočki predmet posljedica rada niza državnih institucija. Ali, kako se to odvijalo 12 godina, uz navodnu štetu od gotovo 30 milijuna eura za Hrvatski skijaški savez, očito je da sustav nadzora i kontrole nije funkcionirao. Što provocira i pitanja objektivne i moralne odgovornosti čelnika Hrvatskog skijaškog saveza pa i predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Mateše. Iako nisu ni na koji način upleteni u aferu.
HOO i Ministarstvo turizma i sporta mogli su kontrolirati jedino namjensko trošenje od njih dodijeljenih sredstava, ali po kojim kriterijima dodjeljuju sredstva ako nemaju uvida kako se općenito u savezu raspolaže sredstvima
Riba smrdi od glave.Od glave se i riba čisti.Tako i sa HOO .Treba sve to dobro provjetriti , starije , starce , poslatio u zasluženu mirovinu.Dovesti mlade snage , zdrave snage .Ljude koji imaju energiju i viziju za budućnost. Daj vi koji ste već 30 i inih godina u raznim sportskim strukturama , odite sami dobrovojno .