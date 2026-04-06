Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 152
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROLJEĆE NA PAUZI

Opet snijeg! U Hrvatsku stiže nagla promjena vremena i pad temperatura

Foto: Pixsell/wxcharts
VL
Autor
Večernji.hr
06.04.2026.
u 23:00

Od četvrtka će biti postupno oblačnije...

U utorak ujutro u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavat će oblačno vrijeme, no tijekom dana očekuje se postupno razvedravanje. Vjetar će biti slab, ponegdje i umjeren sjeverozapadni, a temperature će se kretati od jutarnjih 7 do 9 °C do dnevnih oko 20 °C. Slične temperature očekuju se i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će vrijeme biti djelomice sunčano uz više oblaka u prijepodnevnim satima. Navečer će zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na zapadu zemlje neće biti izraženog vjetra. Ujutro je mjestimice moguća umjerena bura, dok će sredinom dana na sjevernom Jadranu zapuhati do umjeren jugozapadnjak. Prevladavat će sunčano vrijeme, uz jutarnje temperature od 2 °C u gorju do 12 °C na otocima, koje će tijekom dana porasti na 20 do 23 °C.

U unutrašnjosti Dalmacije temperature će dosezati i do 24 °C, uz obilje sunca, dok će na srednjem Jadranu u drugom dijelu dana puhati umjeren jugozapadni, a prema otocima i sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, temperature od 13 do 15 °C. Na krajnjem jugu prevladavat će vedro vrijeme. Vjetar će biti slab, a poslijepodne umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature kretat će se između 9 i 14 °C, dok će dnevne dosezati od 19 do 21 °C. "U srijedu će u unutrašnjosti Hrvatske biti većinom sunčano. Od četvrtka postupno oblačnije, a u petak će ponegdje padati kiša, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije te u Gorskoj Hrvatskoj gdje će, osobito u višim predjelima, biti i snijega. Puhat će umjeren, većinom sjeverni i sjeverozapadni vjetar, u petak sjeveroistočni. Temperatura u padu", prognozira za HRT Kristina Klemenčić Novinc iz DHMZ-a. U srijedu je za veći dio jadranske obale na snazi žuti meteoalarm zbog vjetra, dok je u utorak žuto upozorenje zbog vjetra na snazi samo za područje podno Velebita.

Foto: DHMZ

Kako dodaje meteorologinja, svježije će postupno biti i na moru, iako će do četvrtka prevladavati sunčano vrijeme. U petak se očekuje porast naoblake i mjestimična kiša, najprije na sjevernom Jadranu, potom i u Dalmaciji te prema večeri na krajnjem jugu. "Umjerena do jaka bura u petak će nakratko okrenuti na umjereno jugo, no već sredinom petka sa sjevera opet sve češća i jača bura", navodi.

Danas temperature i do 24 stupnja: Već za nekoliko dana stiže preokret, evo i gdje
Ključne riječi
vremenska prognoza vrijeme

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!