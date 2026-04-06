Opet snijeg! U Hrvatsku stiže nagla promjena vremena i pad temperatura

U utorak ujutro u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavat će oblačno vrijeme, no tijekom dana očekuje se postupno razvedravanje. Vjetar će biti slab, ponegdje i umjeren sjeverozapadni, a temperature će se kretati od jutarnjih 7 do 9 °C do dnevnih oko 20 °C. Slične temperature očekuju se i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će vrijeme biti djelomice sunčano uz više oblaka u prijepodnevnim satima. Navečer će zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na zapadu zemlje neće biti izraženog vjetra. Ujutro je mjestimice moguća umjerena bura, dok će sredinom dana na sjevernom Jadranu zapuhati do umjeren jugozapadnjak. Prevladavat će sunčano vrijeme, uz jutarnje temperature od 2 °C u gorju do 12 °C na otocima, koje će tijekom dana porasti na 20 do 23 °C.

U unutrašnjosti Dalmacije temperature će dosezati i do 24 °C, uz obilje sunca, dok će na srednjem Jadranu u drugom dijelu dana puhati umjeren jugozapadni, a prema otocima i sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, temperature od 13 do 15 °C. Na krajnjem jugu prevladavat će vedro vrijeme. Vjetar će biti slab, a poslijepodne umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature kretat će se između 9 i 14 °C, dok će dnevne dosezati od 19 do 21 °C. "U srijedu će u unutrašnjosti Hrvatske biti većinom sunčano. Od četvrtka postupno oblačnije, a u petak će ponegdje padati kiša, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije te u Gorskoj Hrvatskoj gdje će, osobito u višim predjelima, biti i snijega. Puhat će umjeren, većinom sjeverni i sjeverozapadni vjetar, u petak sjeveroistočni. Temperatura u padu", prognozira za HRT Kristina Klemenčić Novinc iz DHMZ-a. U srijedu je za veći dio jadranske obale na snazi žuti meteoalarm zbog vjetra, dok je u utorak žuto upozorenje zbog vjetra na snazi samo za područje podno Velebita.

Kako dodaje meteorologinja, svježije će postupno biti i na moru, iako će do četvrtka prevladavati sunčano vrijeme. U petak se očekuje porast naoblake i mjestimična kiša, najprije na sjevernom Jadranu, potom i u Dalmaciji te prema večeri na krajnjem jugu. "Umjerena do jaka bura u petak će nakratko okrenuti na umjereno jugo, no već sredinom petka sa sjevera opet sve češća i jača bura", navodi.