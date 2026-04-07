VIDEO Hrvat u Danskoj ostao bez riječi kad je vidio ovaj hrvatski proizvod: 'Ljudi moji, šta nađoh'

Video objavljen na Instagramu ovih je dana privukao pažnju korisnika iz regije, a razlog je svima dobro poznat hrvatski proizvod. Naime, jedan muškarac, porijeklom s ovih prostora, snimio je svoje oduševljenje nakon što je u danskom Lidlu pronašao popularne kekse Domaćica, koje proizvodi Kraš. “Ljudi moji, šta nađoh u danskom Lidlu!”, govori uzbuđeno na početku videa, ne skrivajući iznenađenje.

Njegovo oduševljenje dodatno raste kada shvati što drži u rukama: “Domaći keksi!”, ponavlja u nevjerici. U videu pokazuje i cijenu proizvoda, 20 danskih kruna, što iznosi oko 2,6 eura. Muškarac potom počinje trpati kolica kutijama ovog keksa, napominjući kako s njim u Norvešku (gdje vjerojatno živi) ide i 10 kutija Domaćice original...

Posebno zanimljiv detalj je činjenica da su ovi keksi u Danskoj jeftiniji nego u Hrvatskoj. Naime, pakiranje Domaćice od 300 grama u domaćim trgovinama košta između 3,19 i 3,50 eura. U hrvatskom Lidlu redovna cijena iznosi 3,19 eura, dok se na akciji može pronaći za oko 2,45 eura.