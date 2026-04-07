VIDEO Hrvat u Danskoj ostao bez riječi kad je vidio ovaj hrvatski proizvod: 'Ljudi moji, šta nađoh'

Video objavljen na Instagramu ovih je dana privukao pažnju korisnika iz regije, a razlog je svima dobro poznat hrvatski proizvod. Naime, jedan muškarac, porijeklom s ovih prostora, snimio je svoje oduševljenje nakon što je u danskom Lidlu pronašao popularne kekse Domaćica, koje proizvodi Kraš. “Ljudi moji, šta nađoh u danskom Lidlu!”, govori uzbuđeno na početku videa, ne skrivajući iznenađenje.
Njegovo oduševljenje dodatno raste kada shvati što drži u rukama: “Domaći keksi!”, ponavlja u nevjerici. U videu pokazuje i cijenu proizvoda, 20 danskih kruna, što iznosi oko 2,6 eura. Muškarac potom počinje trpati kolica kutijama ovog keksa, napominjući kako s njim u Norvešku (gdje vjerojatno živi) ide i 10 kutija Domaćice original...
Posebno zanimljiv detalj je činjenica da su ovi keksi u Danskoj jeftiniji nego u Hrvatskoj. Naime, pakiranje Domaćice od 300 grama u domaćim trgovinama košta između 3,19 i 3,50 eura. U hrvatskom Lidlu redovna cijena iznosi 3,19 eura, dok se na akciji može pronaći za oko 2,45 eura.
Za to već jako dugo ne kupujem Kraševe proizvode, jer su smanjili pakiranja, digli cijene kao da stavljaju zlato a ne kakao u njih i treće shvatio sam da njihovi kao i svimkanditorski proizvodi nićem ne služe.A što se tiće cijena vani i kod nas tako vam je sa svim proizvodima, svi su vani jeftiniji, i onda nas šibaju s reklamama kupujmo domaće, volim ja Hrvatsku najviše na svijetu ali volim i sebe i svoj novčanik, tako da s parolama odj....