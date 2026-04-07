KAKVO IZNENAĐENJE

VIDEO Hrvat u Danskoj ostao bez riječi kad je vidio ovaj hrvatski proizvod: 'Ljudi moji, šta nađoh'

Foto: Screenshot Instagram
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
07.04.2026.
u 07:48

U videu pokazuje i cijenu proizvoda, 20 danskih kruna, što iznosi oko 2,6 eura

Video objavljen na Instagramu ovih je dana privukao pažnju korisnika iz regije, a razlog je svima dobro poznat hrvatski proizvod. Naime, jedan muškarac, porijeklom s ovih prostora, snimio je svoje oduševljenje nakon što je u danskom Lidlu pronašao popularne kekse Domaćica, koje proizvodi Kraš. “Ljudi moji, šta nađoh u danskom Lidlu!”, govori uzbuđeno na početku videa, ne skrivajući iznenađenje.

Njegovo oduševljenje dodatno raste kada shvati što drži u rukama: “Domaći keksi!”, ponavlja u nevjerici. U videu pokazuje i cijenu proizvoda, 20 danskih kruna, što iznosi oko 2,6 eura. Muškarac potom počinje trpati kolica kutijama ovog keksa, napominjući kako s njim u Norvešku (gdje vjerojatno živi) ide i 10 kutija Domaćice original... 

Posebno zanimljiv detalj je činjenica da su ovi keksi u Danskoj jeftiniji nego u Hrvatskoj. Naime, pakiranje Domaćice od 300 grama u domaćim trgovinama košta između 3,19 i 3,50 eura. U hrvatskom Lidlu redovna cijena iznosi 3,19 eura, dok se na akciji može pronaći za oko 2,45 eura.

AV
avangero
08:08 07.04.2026.

Za to već jako dugo ne kupujem Kraševe proizvode, jer su smanjili pakiranja, digli cijene kao da stavljaju zlato a ne kakao u njih i treće shvatio sam da njihovi kao i svimkanditorski proizvodi nićem ne služe.A što se tiće cijena vani i kod nas tako vam je sa svim proizvodima, svi su vani jeftiniji, i onda nas šibaju s reklamama kupujmo domaće, volim ja Hrvatsku najviše na svijetu ali volim i sebe i svoj novčanik, tako da s parolama odj....

Avatar Trump@HR
Trump@HR
08:43 07.04.2026.

Radije istražite “poslovni uspon” vlasnika Kraša.

Avatar Prava Hrvatina
Prava Hrvatina
08:09 07.04.2026.

Posebno zanimljiv detalj je činjenica da su ovi hrvatski keksi Domaćica u Danskoj jeftiniji nego doma na balkanu u Hrvatskoj.

