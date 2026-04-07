U SARAJEVU

Tijekom predstave Enis Bešlagić našao se u velikom problemu, ovu reakcije publike nije očekivao

Zagreb: Enis Bešlagić najavio nastup u Lisinskom i Sydney Opera House
VL
Autor
Vecernji.hr
07.04.2026.
u 18:00

U toj atmosferi se dogodila ona posebnost i čar ove predstave da smo publika i ja zajedno sinoć doživjeli ogromnu energiju i podsjetili se na dane kad smo uz svijeće slušali priče i gledali se srcima, poručio je u videu u kojem je objasnio što se dogodilo

Glumac Enis Bešlagić jučer je u Sarajevu publici u BKC-u izveo svoju autorska i autobiografsku predstavu "Da sam ja neko" za koju se uvijek traži karta više i koja se rasproda za čas. U Sarajevu se sinoć dogodilo nešto čarobno, kako je Enis ispričao u videu koji je objavio na Instagramu i nije očekivao takvu reakciju publike na čemu im je neizmjerno zahvalan. 

"Sinoć je nestalo struje u dvadesetoj minuti predstave i publika je željela da nastavim onako u mraku svjetleći samo mobitelom moje lice, a onda su dodali neke baterije i nastavili smo ovu čarobnu noć koja se dogodila sinoć u Sarajevu. Nitko nije izašao i svi su željeli da nastavim sa pričom. Pomagali su mi da me osvijetle lice. U toj atmosferi se dogodila ona posebnost i čar ove predstave da smo publika i ja zajedno sinoć doživjeli ogromnu energiju i podsjetili se na dane kad smo uz svijeće slušali priče i gledali se srcima. Tako je bilo i sinoć. Hvala svima na ovom čarobnom trenutku, jer smo ovu noć učinili nezaboravnom. E, to je trebalo doživjeti", napisao je Enis uz objavljeni video. Ni na trenutak publika nije željela odustati od njegove izvedbe, a čestitke na ovakvom potezu dobio je u komentarima ispod objave gdje su mu se javili i pratitelji koji su bili na predstavi i potvrdili su kako je samo on u mogućnosti postići ovakav efekt kod publike čak i kad struja nestane.

"To je sve od Boga. On uvijek ima način da nam otvori srca i prsa toliko duboko da se naježiš. Ma ne može ti nitko ništa, jači si od ijedne struje. Woow predivno, svaka vam čast Enise i vama i vašoj publici zaista! Mislim da to samo ti možeš!! I da su te ljudi upijali na max, smijali se i mogli vizualizirati taj period života doslovno. Hvala još jednom na sinoćnjoj predstavi, dobro ste rekli čarobna noć. Nema dalje, osim što si najbolji glumac, sad si i najekonomičniji za regiju i šire. Predivno je bilo! Znamo da si se ti slomio da bez mikrofona pričaš kako bi te svi čuli pa smo čini mi se pljeskali još češće ne bi li malo odmori, hvala za ljubav, hvala za sve. Svaka čast!! Ja i zaboravila da je nestala struja koliko je bilo predobro", poručili su mu obožavatelji.

showbiz nestanak struje Sarajevo Da sam ja neko Enis Bešlagić

AN
Antemudrost
19:37 07.04.2026.

Da li ste vi svjesni koliko ovaj balija hrvatski narod.

ST
Stručljak
19:15 07.04.2026.

Nadam se da bu ovaj mujo i ostal tam, jer tu mu nije mjesto

