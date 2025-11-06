VIDEO Pogledajte veliku grešku Dinamove obrane koja je dovela do vodstva Celte

Loše je po zagrebačku momčad krenula utakmica četvrtog kola Europske lige između Dinama i Celte na Maksimiru. Gosti iz Španjolske poveli su već u četvrtoj minuti susreta zahvaljujući pogotku Pabla Durana.
Mladi Sergi Dominguez predao je loptu možda i najopasnijem igraču Celte, veteranu Iagu Aspasu. On je uposlio Durana kojeg je Dominguez pokušao zatvoriti, ali mladi Španjolac se nije dobro snašao i pustio je napadača Celte da puca iz okreta, a on je sjajno pogodio bliži kut. Taj pogodak možete pogledati OVDJE.Kovačević sprema veliko iznenađenje za Španjolce? Procurio vjerojatni sastav za Celtu
Za 24-godišnjeg napadača Celte to je treći pogodak u 13. nastupu ove sezone, a ukupno deveti u 49. utakmici za Celtu.
DAN PUN EMOCIJA
FOTO Tisuće ljudi došlo se pokloniti Jean-Michelu Nicolieru: Pogledajte prizore iz Vukovara
'USAVRŠAVAJU PRECIZNOST'
FOTO Fotografije naših specijalaca na snajperskoj obuci privukle svjetsku pažnju, podijelio ih čak i NATO
NE SKRIVA PONOS
kada te neće neće te ali da 3:0 bude to nije baš ok....nema tu pamenog opravdanja...givir tijela igrača je katastrofa