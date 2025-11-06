Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 205
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
LOŠ POČETAK

VIDEO Pogledajte veliku grešku Dinamove obrane koja je dovela do vodstva Celte

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
06.11.2025.
u 19:14

Gosti iz Španjolske šokirali Dinamo na samom početku.

Loše je po zagrebačku momčad krenula utakmica četvrtog kola Europske lige između Dinama i Celte na Maksimiru. Gosti iz Španjolske poveli su već u četvrtoj minuti susreta zahvaljujući pogotku Pabla Durana.

Mladi Sergi Dominguez predao je loptu možda i najopasnijem igraču Celte, veteranu Iagu Aspasu. On je uposlio Durana kojeg je Dominguez pokušao zatvoriti, ali mladi Španjolac se nije dobro snašao i pustio je napadača Celte da puca iz okreta, a on je sjajno pogodio bliži kut. Taj pogodak možete pogledati OVDJE.

Kovačević sprema veliko iznenađenje za Španjolce? Procurio vjerojatni sastav za Celtu

Za 24-godišnjeg napadača Celte to je treći pogodak u 13. nastupu ove sezone, a ukupno deveti u 49. utakmici za Celtu. 
Ključne riječi
Celta Vigo Dinamo

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Banana man
Banana man
20:21 06.11.2025.

kada te neće neće te ali da 3:0 bude to nije baš ok....nema tu pamenog opravdanja...givir tijela igrača je katastrofa

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja