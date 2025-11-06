UŽIVO OD 18.45 Stigli sastavi za važan okršaj Dinama, Kovačević izostavio najskuplje pojačanje

Izravni prijenos od 18.45 sati možete gledati na programu Arena Sporta 1, a emisija počinje sat vremena ranije.
DINAMO: Nevistić - Theophile-Catherine, Dominguez, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić, Zajc - Lisica, Kulenović, Hoxha
CELTA: Villar - Rodriguez, Starfelt, Dominguez, Ristić - Aspas, Beltran, Roman - El-Abdellaoui, Duran, Zaragoza
Evo kako trenutno izgleda ljestvica Europske lige:
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos utakmice 4. kola Europske lige između Dinama i španjoske Celte Vigo. Čeka nas nova uzbudljiva večer na Maksimiru.
Glavni sudac večeras na Maksimiru bit će Grk Anastasios Papapetrou (40). Pomagat će mu Tryfon Petropoulos i Iordanis Aptosoglou kao pomoćni suci, dok je VAR sudac Athanasios Tzilos, a AVAR Spyridon Zampalas.