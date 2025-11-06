Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
VL
Autor
Stjepan Meleš
DINAMO - CELTA

UŽIVO OD 18.45 Stigli sastavi za važan okršaj Dinama, Kovačević izostavio najskuplje pojačanje

Zagreb: Zagrijavanje igrača uoči početka utakmice GNK Dinamo - Celta Vigo
Igor Soban/PIXSELL
06.11.2025. u 18:39
Utakmicu 4. kola Europske lige između Dinama i Celte Vigo pratite u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
DINAMO
-
CELTA VIGO
Europska liga - 4. kolo, 18.45, Maksimir, Zagreb
SUCI

Glavni sudac večeras na Maksimiru bit će Grk Anastasios Papapetrou (40). Pomagat će mu Tryfon Petropoulos i Iordanis Aptosoglou kao pomoćni suci, dok je VAR sudac Athanasios Tzilos, a AVAR Spyridon Zampalas.

PRIJENOS

Izravni prijenos od 18.45 sati možete gledati na programu Arena Sporta 1, a emisija počinje sat vremena ranije. 

SASTAVI

DINAMO: Nevistić - Theophile-Catherine, Dominguez, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić, Zajc - Lisica, Kulenović, Hoxha

CELTA: Villar - Rodriguez, Starfelt, Dominguez, Ristić - Aspas, Beltran, Roman - El-Abdellaoui, Duran, Zaragoza

LJESTVICA

Evo kako trenutno izgleda ljestvica Europske lige:
 

Tablice omogućuje Sofascore
POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos utakmice 4. kola Europske lige između Dinama i španjoske Celte Vigo. Čeka nas nova uzbudljiva večer na Maksimiru.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još